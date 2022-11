Ano ang laman ng kahon?

Dahil malapit na ang Pasko, malamang na excited ang mga kababayan natin sa abroad at ang mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas dahil sa mahiwagang kahon na kung tawagin ay balikbayan box.

May mga tropapips tayo na may kamag-anak na nasa abroad ang nagsasabi na parang mas exciting daw sa kanila ang ipinapadalang balikbayan box kaysa sa pera. Kapag pera daw kasi, alam mo nang pera, pero kapag sinabing may ipadadalang kahon, bukod sa ni-request mo, mag-iisip ka sa kung ano pa ang laman ng kahon.

Kaya lang, may mga kababayan tayo sa abroad, gaya ng mga OFW, lalo na ang mga nasa Middle East, ang nabibiktima ng mga ogag na kompanya o freight forwarders, na pinagkatiwalaan nila ng mga ipinadala nilang balikbayan boxes.

May iba kasing forwarder kung minsan ay bagsak presyo ang alok, at natutukso naman ang mga OFW kagatin dahil sa akalang makakatipid sila. Iyon nga lang, ang mga padala nilang pinaghirapan, na dugo at pawis ang puhunan, natetengga at naabandona lang sa Bureau of Customs sa Pilipinas.

Ang paliwanag ng BOC, hindi binayaran ng mga forwarder sa abroad ang mga kontak nilang deconsolidator sa Pilipinas, na silang dapat kukuha ng bagahe, magbabayad ng kaukulang buwis sa BOC, at maghahatid ng kahon sa mga kamag-anak ng OFW na pinadalhan.

Dahil walang pambayad, natetengga na ang mga kahon sa BOC, hanggang sa tuluyang madeklarang inabandona. Hindi lang natin alam kung ano ang nangyayari sa mga inabandonang kahon sa BOC. Kinakahoy kaya o isinusubasta?

Kaya kung minsan, mayroon mga OFW na dumating na sa Pilipinas, at nakaalis na ulit, wala pa rin ang ipinadala niyang mga regalo sa mga mahal sa buhay. Ang masaklap nito, baka isipin pa ng mga kamag-anak ng OFW na “drawing” o nagyabang lang siya na kunwaring may ipinadalang kahon.

Sayang din kung may mga pagkain sa bagahe na mabubulok. Kahit ang mga gamit na hindi nabubulok, sayang din kung hindi mapapakibangan ng mahal nila sa buhay.

Biruin mo, baka maluha-luha pa ang OFW habang binibili niya ang sapatos ni Totoy dahil talagang hiniling iyon ng anak, pati ang kulay na gusto. O kaya naman ay ang manika na pinapangarap ni Nene na pumipikit at nagsasalita pa nang: “My precious!”

Ayon sa BOC, libu-libong balikbayan boxes ang inabandona at nasa kanilang pangangalaga. Ang magandang balita, gumawa sila ng paraan, katuwang ang local consolidators para maipadala sa mga pamilya sa Pilipinas ang mga natenggang balikbayan box ng mga OFW. At libre daw.

Noong unang bigayan, ang mga kamag-anak ng OFWs ang kumuha ng kani-kanilang kahon. Masuwerte kung malapit lang ang lugar ng kamag-anak na kukuha ng kahon at kung may sariling sasakyan. Pero papaano kung malayo ang tirahan at walang sasakyan, at kailangan pa nilang umarkila? Aba’y baka mas mahal pa ang arkila sa sasakyan kaysa sa halaga ng laman ng kahon.

Kaya mabuti na naisipan ng BOC na sila na lang at ng kanilang mga kapartner ang maghahatid ng mga kahon, pati na ang mga nasa malalayong lugar. Iyon nga lang, tsambahan na lang siguro kung expired o hindi pa ang mga pagkain, at kung maaayos pa ang kondisyon ng mga padala na hindi nabubulok.

Ang mahalaga, huli man daw kung dumating, dumating pa rin. Maganda rin ang timing kung maibibigay ang mga kahon ngayon taon na panahon ng kapaskuhan. Kung sakali mang hikahos sa kita ang OFW at hindi makapagpadala ng kahon ngayong Pasko, aba’y para na rin siyang may pamasko sa pamilya kung darating ang kahon na ipinadala niya kahit ilang buwan na ang nakakaraan o baka noong isang taon pa niya ipinadala pero natengga sa BOC.

Para hindi na rin mabiktima ang mga OFW o Pinoy sa abroad ng mga ogag na freight forwarders, dapat maglabas ng listahan ang Department of Migrant Workers at iba pang kinauukulang ahensiya, kung sino ang mga kompanyang ito na dapat iwasan.

Dapat din maging maingat ang mga OFW sa mga bagsak-presyong alok ng mga ogag na freight forwarders. Kaya mahalaga na may listahan ang DMW ng freight forwarders na puwedeng ma-check ng OFWs o Pinoy sa abroad kung mapagkakatiwalaan ang mga ito. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”