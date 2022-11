Alex ginamit sa kagagahan anak nina Toni, Paul

Sumakit ang tiyan ng mga netizen sa pakulo ni Alex Gonzaga para sa Halloween. Imbes kasi na magsuot ng mga nakakatakot na costume, ginaya na lang niya at ng asawang si Mikee Morada ang pamilya nina Toni Gonzaga at Direk Paul Soriano.

“We did this last week wala sila idea sila ang costume namin,” post ni Alex sa Instagram.

Gayang-gaya nina Alex at Mikee ang porma nina Toni at Direk Paul noong campaign rally ng Uniteam nitong katatapos na eleksyon. Naka-pula si Alex habang naka-cap at black polo shirt si Mikee.

“May nanalo na!” komento naman ni Toni sa post na iyon ng kanyang kapatid.

Siyempre, may mga naghanap kay Seve, ang anak nina Toni at Paul. Wait, meron din sila Alex, huh!

“New endorsement for the Boriano family. Go go Cheve! @uncle_jojocruz,” kasunod na post naman ni Alex.

Ginaya naman niya ang milk brand endorsement ni Toni at gumawa sila ng parody video nito.

“Wait, Seve? Or Direk Carlo J. Caparas? Sorry, kayo pala ‘yan!” say ni Alex na tawang-tawa sa kagagahan niya.

Game na game din ang asawa niyang si Mikee na sakyan ang trip ni Alex. (Batuts Lopez)