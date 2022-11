2022 Bar Exam walang atrasan – SC

Inanunsyo ng Supreme Court (SC) na tuloy sa nakatakdang schedule ang 2022 online and regionalized Bar Examinations sa 14 local testing centers (LTCs) sa Nobyembre 9, 13, 16 at 20.

Nabatid na may kabuuang 9,916 law graduates ang inaasahan na kukuha ng Bar exam.

Nalaman na may 159 approved applications, ang nag-withraw sa ‘di pa malamang na kadahilanan.

Ang eksamin ay magsisimula alas-8:00 ng umaga hanggang alas-12:00 ng tanghali at alas 2:00 hanggang alas-5:00 ng hapon.

Ayon kay Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa, chairperson ng 2022 Bar Examinations, pinayuhan nito ang mga komite na i-monitor ang kanilang bar PLUS dashboard at i-review ang kanilang final LTCs.

Sinabi ni Justice Caguioa, “all venu¬e as¬¬signments are final and requests for changes of venue at this point will no longer be entertained.” (Juliet de Loza-Cudia)