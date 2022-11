17-anyos Cebuano bumida sa NY Times Square

Nakakabilib talaga ang kabataan! Pinatunayan ito ng 17-anyos na singer-songwriter mula Cebu na may milyon-milyon nang listener sa isang streaming app, at naitampok pa sa sikat na Times Square billboard sa New York.

Sa edad pa lamang na 17 ay namamayapagpag na sa larangan ng pagkanta at pagsusulat ang Cebu-grown singer songwriter na si Meriel de Jesus o mas kilala sa tawag na ‘mrld.’ (Yes, small letter ‘m’).

Ang kasikatan ni mrld ay nakarating na rin ng New York nang ibalandra ang kanyang imahe sa iconic digital billboard ng NY Time Square, dahil sa pagiging featured artis­t niya sa music-streaming app na Spotify. Sa streaming app na ito rin siya nakakuha ng halos 80 million streams para sa mga sinulat niyang kanta.

“My face is in New York Time Square!!! Thank you to everyone who made this possible. I love you all,” mensahe ni mrld sa kanyang fans (na kung tawagin ay ‘real wrld’ fanbase)

Ilan sa mga sumikat na awiting likha ni mrld ay ang Ligaya, Ikaw Pa Rin at ang An Art Gallery Could Never Be As Unique As You na mapapakinggan rin sa Spotify.

Kabilang ngayon si mrld sa mga artist ng O/C Records, ang record-label sa pinasimulan ng musikerong si Kean Cipriano at ng asawa niyang si Chynna Ortaleza.

Ngayong paparating na October 28 isasakatuparan ang kanyang kauna-unahang live show na gaganapin sa Social House sa Makati.

Kasalukuyan ring nominado sa People’s Voice Awards ng Awit Awards 2022 sa kategoryang Favorite Female Artist si mrld.

Sa kabila ng kanyang mga naging tagumpay worldwide, ay patuloy ang pag-aaral ng singer-songwriter. Sa katunayan ay nasa senior highschool na siya, at nasa 12th grade na. (Chris Jovillanos De Luna)