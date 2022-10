Will Gozum napiling NCAA Player of the Week

Team Standings

W L

Benilde 9 2

Letran 10 3

San Beda 7 4

Lyceum 8 5

JRU 5 4

Arellano 5 6

Perpetual 5 7

SSC-R 4 6

Mapua 4 9

EAC 1 12

Mga laro Miyerkoles:

(FilOil EcoOil Centre)

12:00pm — San Beda vs Arellano

3:00pm — Mapua vs Jose Rizal University

KASUNOD ng career-high sa 98th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament, muling hinirang na Best Player of the Week si Will Gozum ng De La Salle-College of Saint Benilde Blazers.

Nakipagbardagulan ang 6-foot-7 na brusko sa matinding depensang ipinakita ng Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers upang tulungan ang Blazers sa 92-79 panalo matapos ang career-best 34 puntos sa 13-of-17 field goal shooting.

Ito ang ikalawang pagkakataon na inirehistro ang panibagong career-high ng 23-anyos na dating NCAA juniors MVP ngayong season, matapos burahin ang 25-puntos na kinubra sa panalo ng CSB laban sa Mapua noong Oktubre 19.

Patuloy na namamayani ang premyadong forward galing ng University of the Philippines (UP) Fighting Maroons noong 2019 bilang kauna-unahang manlalaro na napili nang dalawang beses ng Collegiate Press Corps na NCAA player of the Week na iprinisinta ng San Miguel Corporation at Philippine Sports Commission.

“I’m happy na naka-career high ako pero sana magtuloy-tuloy pa rin kami. Siguro, day ko lang ngayon at feel ko na next game, mga teammates ko naman magwo-work (for the win),” pahayag ni Gozum.

Hindi na nagtataka pa si Blazers head coach Charles Tiu sa ipinapakitang laro ng kanyang big man na inaasahang mas lalo pang babanat nang husto upang madala ang Taft-based squad sa hinahangad nitong Final Four buhat noong huling beses nakapasok taong 2002.

“It is what I’m looking for in Will except for the turnovers. He really carried us up but he still had seven turnovers and zero assists,” wika ni Tiu patungkol ss papuri at kakulangan pa ni Gozum. (Gerard Arce)