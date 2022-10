Walang hiwalayan: KathNiel pasabog ang bakasyon sa Japan

Siguro naman, tatahimik na at makukumbinse ang ilan sa biglaang isyu sa longtime sweethearts na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla na hiwalay na sila.

Personally, hindi namin binigyang pansin ang isyu ng hiwalayan sa KathNiel na ewan din na parang kasabay sa malapit na pagtatapos ng kanilang teleserye na “2 Good 2 Be True” pero ang daming nagtatanong sa amin through private message kung totoo raw ba na hiwalay na ang KathNiel.

May isa pang nagtanong sa amin na nanay rin ng isang actress. Katwiran niya, sobra siyang malulungkot kung totoo dahil love raw niya ang KathNiel.

Naisip tuloy namin, hindi ba na-convince ang mga ito sa paglilinaw na ginawa na rin naman ng nanay ni Daniel Padilla na si Karla Estrada na wala ngang katotohanan?

Kasi raw, parang hindi raw kasi sweet sina Daniel at Kathryn nga sa mga social media post nila, huh!

Eh, supportive pa nga si Daniel sa bagong business ni Kathryn na Isla Amara sa Palawan with here business partner na si Piolo Pascual. At siguro naman, this time, matutuldukan na nga ang hiwalayan issue.

Nag-post si Kathryn sa kanyang Facebook account ng larawan nila ni Daniel kunsaan, papunta silang Japan para magbakasyon.

Na-delay pa ang flight nila dahil sa bagyo kaya hindi sila nakaalis agad ng Palawan.

Sabi ni Kathryn, “Finally en route to Japan. We came from Isla Amara’s launch but had our flight cancelled because of the weather. We hope everyone’s keeping safe and dry!”

So obviously, sa Japan mag-spend ng Halloween break ang KathNiel na very stronger pa rin ang relasyon.

‘Yaman mo gurl’ Kim Chiu mala-eroplano ang sasakyan

Hindi makapaniwala si Kim Chiu sa naging make-over ng kanyang sasakyan.

Panay napapa-“omg” ito at talagang sabi nga niya, super duper mega bongga ng kanyang bagong customized van.

Ang bongga naman kasing talaga ng bagong customized van ni Kim na bukod sa automatic reclining ng kanyang bed, chairs (na parang pang-first class sa eroplano), amaze na amaze si Kim na magko-command lang siya, mag-close, open na ang windows at gayundin sa mga ilaw.

May sariling wifi at built-in na malaking ipad ang sasakyan niya.

“Ang lala! Airplane na talaga ‘to! Parang nasa First Class sa Emirates!” bulalas niya.

Pangarap din pala ni Kim ang magkaroon ng recreational vehicle na parang bahay na talaga ang peg at pwede niyang dalhin kung bet niyang mag-camping, may built-in stove at barbeque grill na rin.

Sa America raw niya ito nakikita na ang kuwento niya, nasa P60,000 per night daw ang rental. Kaya nagulat ito na meron na rin ang Atoy Custom at ‘di na kami magtataka kung soon, ito naman ang ia-achieve niya.

Tatlong sasakyan na raw ni Kim ang napa-customize niya rito na ang nag-refer raw sa kanya ay ang kanyang ate Kris Aquino.

In fairness talaga, si Kim ang isa sa successful sa paghawak ng perang pinagpapaguran niya. Nasusunod niya ang mga bagay na maaaring pinapangarap lang niya noon para sa sarili at sa kanyang pamilya.