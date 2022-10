Tsekot tinangay ng baha, na-trap na kelot tegi sa lunod

Patay ang isang lalaki nang tangayin ng baha at mahulog sa bangin ang kanyang kotse kahapon ng madaling-araw sa Iloilo.

Kinilala ni Police Lieutenant Raphy Señeres, hepe ng Zarraga Municipal Police Station (MPS) chief, ang biktima na si Roger Caro, 50-anyos, ng Barangay Bololocao, New Lucena, Iloilo.

Kasama ni Caro ang pinsang si Elmer Lascano, 43, ng Barangay Badu, Calinog, Iloilo na nagmamaneho sa sasakyan pero nakababa ito bago tuluyang tangayin ng baha at mahulog sa bangin ang kanilang sasakyan.

Patungo sina Caro at Lascano sa New Lucena nang magkaaberya ang sasakyan sa gitna ng baha sa Baranay Jalaud Norte.

Dahil sa lakas ng current, tinangay ng tubig ang sasakyan hanggang mahulog ito sa creek na may 10 metro ang lalim.

Narekober ang bangkay ni Caro sa search and retrieval operation na ikinasa ng Zarraga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Zarraga MPS.