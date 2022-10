Tropa napuno sa paistar na asal ni Mikey Williams

HINDI na nakatiis si TNT Tropang Giga team manager Jojo Lastimosa na ilabas ang kanyang pagkadismaya sa manlalaro na si Michael “Mikey” Williams na feeling superstar at binabalewala ang pamunuan sa nakalipas ntiong mga ginagawa na nagresulta upang tuluyan patawan ng parusa at suspendihin ng isang linggong walang bayad.

Sinabi mismo ng PBA legend na si Lastimosa ang desisyon matapos na hindi daluhan ng kasalukuyang scoring champion ang mga aktibidad ng koponan at ilang beses hindi dumalo sa ensayo na hindi man lamang nagpapaalam o nagbibigay ng dahilan kaninuman sa Tropang Giga.

Pinakahuli dito ay ang paghahanda ng TNT bago ang kanilang laban sa Commissioner’s Cup kontra Phoenix Super LPG nitong Linggo na tuluyang nag-udyok sa pamunuan upang ibigay ang parusa.

“We decided to suspend him because it’s a multiple infraction already – ‘yung mga absences niya without any reason, without any information on what’s going on,” sabi ni Lastimosa matapos malasap ang 88-91 kabiguan nitong Linggo sa Ynares Center.

“Kasi sa amin, we don’t fine players. We don’t fine players. Pero ‘pag excessive na talaga, then you have to be responsible for your actions,” sabi pa nito.

Una nito inihayag ang hindi pagsama ni Mikey sa training camp sa Batangas bago magsimula ang komperensiya bagaman tinanggap ng koponan ang kanyang dahilan.

“He was, at that time, undergoing rehabilitation on his injured ankle,” sabi ni Lastimosa patungkol sa natamo ng 21-anyos na si Williams noong Philippine Cup Finals kontra San Miguel kung saan ito nabigo sa ikapitong laban.

“Si Mikey, ang first offense niya was that he missed our training camp. Sabi niya he’s rehabbing his ankle na meron siyang doktor doon na nagti-treat sa kany. Fine. So we took his excuse as a valid excuse,” sabi ni Lastimosa.

Gayunman, hindi na nagustuhan ng TNT ang hindi pagtupad sa pangako ni Williams na magbalik sa bansa mula sa Estados Unidos sa napagkasunduang petsa.

“Sabi niya, ‘I’ll be back there October 1.’ Hindi siya dumating ng October 1,” paliwanag ni Lastimosa. “So, instead na makinig siya kung kailan kami babalik sa praktis, gagawa siya ng time table niya kung kailan siya babalik. That’s not fair. That’s not fair for everyone because bumalik sila e,” sabi nito.

“‘Yung action lang na ganun, parang he’s acting like he’s on another level, he’s better than the rest of the players which shouldn’t be the case,” ayon pa kay Lastimosa.

“The thing with him is he won’t apologize to his teammates na, ‘Hey guys, I missed practice, I missed the camp because I had to attend. He just doesn’t care. That’s how we feel. He just doesn’t care,” sabi pa nito.

“He’s getting paid a lot of money. And he’s not being a good teammate. That’s your first responsibility: You have to be a good teammate. Para sa’kin. For me, that’s sacred. Practices are sacred journey,” dagdag pa nito. (Lito Oredo)