Tracy, Alison, Precious Paula nilantad ang sikreto

Wala yatang araw na hindi kumakaway sa mga fan sina Tracy Maureen Perez (Miss World PH 2021), Precious Paula Nicole (Drag Race Ph winner).

Kasi nga, dahil mga reyna sa kanilang larangan, marami talaga ang umiidolo sa kanila.

Sina Tracy at Precious ay pareho ring idolo ng mga bading.

At kapag pinag-uusapan ang pagkaway, natural na lumalabas ang kili-killi nila. Pero, ano ba ang pumapasok sa isip nila kapag ginagawa `yon?

Nag-aalala ba sila sa labis na pagpapawis? O maitim ba ang balat? O baka naman nawawala ang self confidence nila na magpakitang gilas?

Karamihan sa mga inaalala ay nagmumula sa pangangalaga sa kili-kili.

Sa panahon ngayon, kailangan ng lahat ng underarm care na natural, mura, puwedeng dalhin kahit saan, at tumutugon sa bawat problema.

Kamakailan ay naglunsad ang Cathy Doll ng kanilang Deo launch event party sa Luxent Hotel.

Dumalo ang beauty vlogger na si Nikki Tiu, pati na si Miss World 2021 Tracy Maureen Perez, Divine Divas, kabilang si Precious Paula Nicole na grand winner ng Drag Race Ph 2022.

Nag-join din si Miss Supranational Ph 2022 Alison Black, dermatologist Dra. Bea Chan, diversified influencers at Cathy Doll brand ambassadors Paula Pelaez, Dior Veneracion, Riri Ching, Joshua Ronett.

Para sa kampanya sa susunod na taon, pinili ni Cathy Doll na i-highlight ang “Beauty In Every Way”, para isulong ang pagiging inclusive at diverse ng isang indibidwal kung paano niya mabibigyang kahulugan ang kagandahan sa kanyang sariling paraan, isang paraan sa pagtanong ng #WhatsYourWay?

Ang mga co-founder ng Lifestrong Marketing, ang eksklusibong distributor ng Cathy Doll, ay nabigyan din ng pagkakataon upang i-promote ang kamalayan para sa mental health.

Sabi ni Margaret Lee, General Manager, “With unwavering support for mental health, we hope and believe that the promotion of diversity & inclusivity through Cathy Doll’s campaign of beauty in every way, will serve as a stepping stone to help those who need a boost and a lift.”

Hirit naman ni Precious, “Glad I switched to natural deodorant. If my underarms can talk, feeling ko nagte-thank you na sila because of the natural deo I’m using now.”

“I observed na medyo nare-reduce excessive sweating ko. And I feel light whenever I’m using the deo. Parang nakakahinga ng maluwag underarms ko without smell after a day,” chika ni Tracy. (Don Sermino)