Top 5 kilabot na lugar sa ‘Pinas

Mahilig ka ba sa katatakutan adventure? May ilang mga tour package ang nag-o-offer nito tuwing Undas, pero kung trip mo na mag-DIY at bisitahin ang mga kilalang lugar na ito na nagdadala ng kilabot at nagpapataas ng balahibo, narito ang ilan sa mga ito:

Una, ang Manila Film Center sa Pasay city. Sa kabila ng magandang istraktura na inutos ipatayo ng dating first lady Imelda Marcos, nasasailalim ito sa nakakapanindig-balahibong kwento. Dito nga nasawi ang nasa 169 na manggagawang natabunan ng gusali nang magkaroon ng gumuho ang bahagi nito habang itinatayo noong 1981.

Kwento-kwento, na maririnig sa gabi ang kaluluwa ng mga nasabing nasawi.

Pangalawa ang Clark Air Base Hospital sa Pampanga. Ginamit ito noong World War II. At ngayo’y abandonado na at naging paborito nang lugar ng mga ghost hunter dahil sa dami umano ng trahedya at pagkamatay dito.

Tuwing umaga maririnig umano ang pagbukas ng mga pinto nito. At kung papasok sa loob ng morgue nito, maririnig naman ang sigaw “saklolo” ayon sa mga kwento.

Pangatlo, Balete Drive sa Quezon City. Very classic nga ang lugar na ito at marami nang mga dokumentaryo at balitang nagtampod dito. Kilala nga ito sa White Lady ng Balete Drive.

Sumunod ay ang Diplomat Hotel sa Baguio City. Itinayo ito noong 1915 at mula sa pagiging seminaryo ay ginamit ito bilang eskwelahan at kalaunan ay hotel. Ang tsika, marami umano ang napatay dito noong panahon ng pananakop ng mga Hapon.

Ngayon, isa na itong atraksyon sa lungsod at binibisita ng maraming turista. (Nethaniah Jan Lim)