Top 3 Pinoy horror movie na patok sa Undas

Marami sa atin ang trip na manood ng mga horror movie ngayong panahon ng Undas, tipong gabi ng lagim ang trip imbes na gabi ng lambing.

Kung interesado ka sa nga ganitong hilig, narito ang ilang Pinoy horror film na swak sa iyong susunod na movie night kasama ng mga kaibigan.

Syempre, unang-una na rito ay ang long series ng movie na, ‘Shake Rattle and Roll’. Nailabas ang unang episode nito noong 1984 at ang huli ay 2014. Ilan sa mga nakakagulat at nakakatindig balahibo na episode nito ay ang SSR XI: Ukay-ukay, SRR X: Class picture, SRR Xll: Punerarya, at marami pang iba. Ito ay magkakaibang uri ng storya na tampok ang iba’t ibang konsepto ng katatakutan.

Ilan sa mga bigating artista na parte nito ay sila Ruffa Gutierrez, Iza Calzado, Lovi Poe, Dennis Trillo, at iba pa.

Sunod dito, ay ang ‘The Healing’. Ito ay kwento ng isang albularyo o faith healer na kung saan lahat ng ginamot niya ay nagkakaroon ng paranormal event gaya ng suicide at pagpatay. Nailabas ito noong 2012.

Ilan naman sa mga sikat na aktor at aktres na bumida rito ay sina Vilma Santos, Pokwang, Kim Chiu, at Martin Del Rosario.

Pangatlo ang ‘Feng Shui’. Ang movie na ito ay naunang nailabas noong 2004 na sinundan ng sequel noong 2014. Sino nga bang makakalimot sa pelikulang ito na sinasabing nagbigay ng kakaibang ‘trauma’ dahil sa chilling effect ng mga bagua.

Pinagbidahan ito ni Kris Aquino, Jay Manalo, at Cherry Pie Picache.

Ito ay ilan lamang sa napakahaba pang listahan ng samu’t saring Pinoy horror movie sa takilya ng Pinas. Kaya ano pang hinihintay mo, ayain na ang buong pamilya o barkada at sama-samang panoorin ang mga ito! (Moises Caleon)