Sa wakas! LeBron James, Lakers natikman unang ‘w’

TUMIKIM din sina LeBron James, Anthony Davis at ang Lakers ng unang panalo sa 2022-2023 NBA season.

Ginawang sangkalan ng Los Angeles ang 121-110 panalo sa Denver para kalsuhan ang 0-5 start Linggo ng gabi sa Crypto.com Arena.

Tumipa si Davis ng 23 points, 15 rebounds, may 26 points at 8 assists si James. Off the bench ay nag-deliver si Russell Westbrook ng 18 points, tulad din ng puntos ni Lonnie Walker.

Inari ng LA ang second quarter 29-20 para agawin ang manibela 55-51 sa break, inalagaan na lang hanggang dulo.

Nawalan ng saysay ang 23 points, 14 rebounds at 6 assists ni Nikola Jokic at 21 points ni Jamal Murray sa Nuggets.

Pinakanarami din sa anim na laro ang 13 3-pointers na ibinaon ng Lakers, umabante hanggang 113-100 sa tres ni Austin Reaves at baseline drive ni Walker. (Vladi Eduarte)