PBBM tinabla state of emergency

Ibinasura ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ MABANTE-TONITE-PBBM tinabla state of emergency1rcos Jr. ang rekomendasyon para magdeklara ng national state of emergency kasunod ng pana-nalasa ng bagyong Paeng sa bansa nitong weekend.

Sa kanyang press briefing sa Noveleta, Cavite, sinabi ng pangulo na walang pangangailangan para magdeklara ng national state of emergency dahil hindi buong bansa ang napinsala ng bagyo.

Sinabi ng presidente na kumunsulta siya sa mga ahensya ng gobyerno, partikular na ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) bago siya nagdesisyon na hindi aprubahan ang rekomendasyon.

“I don’t think it’s necessary. I came to that conclusion in consultation with DENR sabi hindi naman extensive, not naman isolated, highly localized ang mga damage,” anang pangulo.

May iilang lugar lamang na matinding tinamaan aniya ng kalamidad gaya ng Maguindanao pero ang iba gaya ng Visayas, Region 1 at 2 ay hindi naman kailangan ang national calamity.

Sinabi ng presidente na mas mabuting manatili kung anong calamity status na umiiral sa ngayon sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Paeng.

“Like in the Visayas, for Regions 1 and 2, hindi naman kailangan mag-national calamity. I don’t think it is necessary. I think we will focus better if we stay with the calamity status as we have now,” dagdag ng Pangulo.

Nauna rito, isinumite ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang kanilang rekomendasyon sa Malacañang para magdeklara ng national state of calamity dahil maraming lugar sa bansa ang naapektuhan sa pananalasa ng bagyong Paeng nitong weekend. (Aileen Taliping)