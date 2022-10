Paslit ‘Valentina’ inspired ang photoshoot

Agaw-eksena online ang ginawang photoshoot ng isang mamshie sa kanyang junakis!

Ngayon, nagsisimula na ulit i-ere ang bagong bersyon ng ‘Darna’ sa telebisyon na pinagbibidahan ni Jane De Leon at ng antagonist na si Valentina na pinaportray naman ng aktres na si Janella Salvador.

Kaya naman ‘di mo masisisi ang mga tao kung tila hook na hook sila sa mga karakter nito.

Gaya na lamang ng momshie na si Rochelle Dela Peña mula sa Porac, Pampanga. Kamakailan lang ay ibinahagi niya sa kanyang Facebook page na, “Mama Rochelle and Indai Eunice Vlog” ang kuhang litrato ng kanyang junakis na si Baby Eunice Faith sa mala-valentina nitong costume!

Ayon sa naturang post, ang idinaos umano na photoshoot ay para sa selebrasyon ng ika-21 buwan ng kanyang anak.

Umani ito ng daang libong reaction at libo-libong shares at comment.

Lubos naman ang pagpapasalamat ni Momshie Rochelle sa dagsang suporta ng mga netizen, aniya, “Maraming salamat po sa mga sumusuporta nag comments at new followers namin hindi kuman po kayo ma isa-isa pero sobrang nagagalak po ang aking kalooban sa mga comments ninyo! Nakaka inspired tuloy na gumawa pa ng more DIY shoot na simple at very affordable lang. again thankyou po sa inyo.”

Para naman kay Jhuntess Marquez Monforte, ani, “Napaks cute ….game lagi sa papicture..khit hirap tyempuhan ng ganyang age ang mood nla ..cute ….”

“Super love the idea! Ang cute din ni baby and super creative din ang mommy!,” puri ni Reycel Pascua.

“This is so cute and very creative Mama Rochelle & Indai Eunice Vlog! Thank you for supporting small businesses! It really means a lot to us!,” pagbabahagi ng Funcmart General Merchandise.

Talaga namang sa panahon ngayon, kanya-kanyang pakulo at trip lang yan hangga’t kaya at nakakapagbigay saya! (Moises Caleon)