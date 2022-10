Paolo Tancontian palalaganapin Sambo

TUTUKLAS pa ng natatanging Filipina fighters at Sambo practitioners na maaaring sumunod sa yapak ni five-time World Championship bronze medalist at two-time Asian Sambo Championship titlist Sydney Sy-Tancontian sa darating na 8th Women’s Martial Arts Festival sa Nobyembre 12-18 sa Rizal Memorial Sports Complex.

Nito lamang nagdaang Setyembre ay nagwagi ng silver medal ang 22-anyos na Southeast Asian Games multi-medalist sa FISU University World Cup Combat Sports sa Samsun, Turkey sa women’s +80kgs heavyweight division.

Dahil sa naturang tagumpay ay lalong sumidhi ang pagnanais ng Pilipinas Sambo Federation Inc. na patatagin pa ng husto ang women’s sports lalo pa mas malaki ang pag-asa ng mga Pilipino pagdating sa martial arts o combat sports.

Ayon kay PSFI President Paolo Tancontian, target nilang ipakalat ang kaalaman ng Sambo sa buong bansa.

“We’re planning to have series of seminars na gagawin sa mga probinsiya para maintindihan nila itong Sambo, kasi in combat sports malaki ang pag-asa nating mga Pilipino, especially in martial arts, may suntok, sipa, kasi likas na magaling ang mga Pinoy pagdating sa mga combat sports,” pahayag ni Tancontian sa panayam ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Noli Eala sa programa nitong Power and Play sa Radyo Singko, Sabado.

Kababalik lang ng bansa ng graduating student-athlete mula University of Santo Tomas na si Sy-Tancontian mula sa training camp sa Singapore at France, kung saan tumagal ito ng mahigit isa’t kalahating buwan, kabilang na rin ang paglalaro sa World University Combat Sports.

Nasundan ang naturang tagumpay sa Turkey ng ibalibag ng two-time SEA Games bronze medalist ang kanyang ikalawang ginto sa 2022 Asian Sambo Championships sa Jouneih, Lebanon nitong nagdaang Hunyo matapos makuha ang unang titulo sa 2019 Asian juniors edisyon sa New Delhi, India.

Nakatakdang ganapin ang women’s Sambo event na mayroong tigalawang kategorya sa combat at sports Sambo sa 54kgs at 59kgs division.

“Gusto kong magpasalamat sa Philippine Sports Commission dahil first time na nakasama ang Sambo sa 8th Women’s Martial Arts Festival and we are very excited,” wika ni Tancontian. (Gerard Arce)