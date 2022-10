Pag-hello ng ‘talong’ ni Theo James pinaglaway ang mga beki

Nag-trending bigla ang English actor na si Theo James sa Twitter dahil sa isang eksena niya sa “The White Lotus”.

Nananalamin ang co-star niya na si Aubrey Plaza habang nasa likod si Theo. Bigla itong naghubo’t hubad, at nasilayan ang kanyang makinis na puwet.

At kahit na nakatalikod siya sa eksena, lumaylay ang pagkahaba-haba niyang ari!

Mas kilala si Theo sa pagganap bilang si Tobias “Four” Eaton sa “The Divergent” series film trilogy.

Ngayon nga ay isa siya sa cast ng anthology black comedy na “The White Lotus”.

Gumaganap siya rito bilang si Cameron Sullivan.

Kung tutuusin pa nga, binawasan pa umano ang nudity sa kanilang serye.

“The initial version we shot was way too much. So, we did a more subtle version. They toned it [down],” ayon kay Theo sa isang panayam.

Nagkagulo naman ang mga netizen sa haba ng talong ni Theo.

“Theo james…that face was created by the gods and so was something else! call me.”

“Just a friendly reminder that this is the second hbo show where theo james has gotten naked this year alone.”

“Me trying to think of anything to tweet about rn besides theo james giant cock.”

May ilan nga na hindi makapaniwala na ganito kahaba ang ari ni Theo kaya iniisip nilang baka prosthetics lang ito. (Batuts Lopez)