Nagsasalitang manika

Nakakapangilabot ‘yung panaginip ko, at ang natatandaan ko na lang talaga ay may hawak daw ako na isang manika na nagsasalita. Hindi ko na rin maalala kung ano ‘yung eksaktong sinabi niya. Pero ‘yung manika ay payat, mahaba ang buhok at maganda daw. Basta sa panaginip ko hindi naman daw ako takot at hawak ko pa nga ‘yung manika habang nagsasalita siya pero nagising ako at na-realize ko na nakakatakot nga ‘yung panaginip na ganun. Ano kayang ibig sabihin nito? Salamat.

Kelly

Ang panaginip na ito ay nagsasabing nais mong magkaroon ng ibang katauhan para takasan ang mga kasalukuyang responsibilidad na iyong pinagdadaanan.

Sinisimbolo rin ng panaginip na tungkol sa mga manika ang ating mga kahilingan, at ang mga ito ay kayang masabi o magawa ang mga bagay na hindi naman tayo komportableng sabihin o gawin.

Kapag naman nakita mo sa iyong panaginip na nilalaro mo ang manika, ibig sabihin nito ay may ilang tao sa buhay mo ang hindi tapat sa iyo.

Sa ilang pagkakataon, sinasabing ang panaginip na ito ay nagsasabing hindi ka pa sapat na mature para sa mga gampanin na hawak mo sa ngayon. Maaaring may mga behavior o mga ginagawa kang hindi angkop sa iyo ngayon.

Madalas din na ang mga salita o pahayag na sinasabi ng bagay, laruan o anumang lifeless na ating napapanaginipan ay nagbibigay sa atin ng advice o lesson. ‘Yun nga lang, normal na hindi natin matandaan ang mga ito kapag nagising tayo.

Generally, ang panaginip na tungkol sa manika ay sumisimbolo sa ating childhood o pagkabata. Maaaring may mga bagay na hindi mo nagawa noon na gustong-gusto mong gawin ngayon.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@newuserone