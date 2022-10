Music video ni Sarah malungkot

Burado na ang open letter ni Sarah Geronimo na ipinost niya sa Instagram nitong Oktubre 29. Ito ay naglalaman ng paghingi ng sorry sa kanyang mga magulang na sina Mommy Divine at Daddy Delfin dahil sa naging alitan nila mula noong magsama na sila ni Matteo Guidicelli.

Laman din ng naturang post ang pasasalamat at hiling ni Sarah ng kapanatagan ng loob sa lahat ng taong nakatulong sa kanyang showbiz career. Hindi umano buo ang kanyang tagumpay kung may samaan pa rin sila ng loob ng kaniyang pamilya.

Kasabay halos ng pagpo-post na iyon ni Sarah ang paglabas ng official music video ng single niyang “Dati-Dati” sa YouTube.

Maraming netizen ang nakapansin na tila ang konsepto nito at lyrics ay hango sa saloobin ng Popstar Royalty dahil puno ng kahulugan ang mga imahe at mensahe sa music video na iyon.

Apparently, si Sarah ang nakaisip ng konsepto na iyon.

Ayon sa ilang komento sa MV ni Sarah:

“The storyline of Sarah G’s song Dati-Dati is her own life. The MV left me teary-eyed.”

“This song is about her longing for her family. Praying na maging okay na kayo ng parents mo.”

“Personal na buhay ang hugot ni Sarah dito. Especially nung kabataan niya. Conservative. Tas ngayon she’s in her evolution – married life, still nami-miss niya pa rin ‘yung oras na kasama niya family niya. ‘Yan ang konsepto ng MV.”

“This song, guised as an upbeat/pop song, actually contains sad lines depicting Sarah G’s longing for her family’s presence, love and care.”

Lalong nakumbinsi ang mga Popsters sa bandang dulo ng MV na ito dahil may imaheng pinasok si Sarah na tila nagka-disaster, na ipinapalagay nilang ang pagsasama nila ng kanyang pamilya.

Humanga lalo ang mga fans sa galing ng interpretation ni Sarah sa kanyang kanta. Wala silang ibang hiling kundi ang magkaayos na nga sila ng kanyang mga magulang upang maibalik na sa dati ang saya ng kanilang samahan.

Pero bakit nga ba binura ni Sarah ang post niya sa IG? Dahil kaya baka isipin ng mga netizen, o ng kanyang mga magulang, na forda promo lang ng kanyang music video kaya siya nag-ingay at binuhay ang alitan nilang mag-ina? (Batuts Lopez)