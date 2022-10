MTRCB bigyan ng werpa sa mga video, online game

Para maitaguyod ang kapakanan at kaligtasan ng kabataan sa kabila ng patuloy na pag-usbong ng mga bagong teknolohiya, isinusulong ni Senador Win Gatchalian na isailalim sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) ang mga video at online game.

Layunin ng Senate Bill No. 1063 o ang Video and Online Games and Outdoor Media Regulation Act ni Gatchalian amiyendahan ang Presidential Decree No. 1986 na lumikha sa MTRCB.

“Habang patuloy na nagbabago at lumalawak ang paggamit natin sa teknolohiya, dapat din nating tiyakin na nabibigyan ng kaukulang proteksyon at paggabay ang ating kabataan, lalo na mula sa mga hindi magagandang impluwensya at epektong maaaring idulot ng mga teknolohiyang ito,” sabi ni Gatchalian.

Lumabas sa gaming statistics ng 2020 pinalago ng 43 milyong gamers ang gaming industry sa Pilipinas at Southeast Asia.

Naitala din na 74% ng Philippine online gaming population ay naglalaro gamit ang kanilang mobile devices, 65% ang gumagamit ng PC games, at 45% sa classic console.

Ayon pa sa datos, 43 milyong gamer¬s noong 2019 ay gumastos ng mahigit kalahating bilyong dolyar o $572 milyon.

Dahil dito, pang-25 na pinakamalaking merkado ang Pilipinas sa game revenues. Pilipinas din ang maituturing na may pinakamalaking ambag sa games market ng Southeast Asia sa naturang taon. (Dindo Matining)