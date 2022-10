‘Mr. Mainit’ Kerjhons umapoy ang kamao

NAGLILIYAB ang mga kamao ni Kerjhons “Mr. Mainit” sa unang round pa lang ng salpukan nila ni Map Soberano sa main event, habang dumadagundong naman ang buong venue ng XYLO sa unang kakaibang handog na bakbakan ng nag-organisang Universal Reality Combat Championship 80 Bare Madness – bakbakang walang gloves na tinaguriang ‘bare knuckle fight night’ kamakailan sa Uptown BGC ,Taguig City.

Natapos ang unang round sa mainit at agresibong atake ni Kerjhons na pinaghandaan naman ng palabang si Soberano pero sadyang nagbabaga ang atake ng una na agad namang nagpadugo sa bibig ng huli.

Pagtikada ng ikalawang round ay humahangos ang atake ng hari din ng hip hop dancing na si Kerjhons kung saan isang left hook ang dumapo sa panga na siyang nagpaluhod sa lona kay Map sa mat na dahilan upang mabilangan ito ng referee.

Naggirian ang dalawang protagonista sa final round habang sumisigaw ang fight crowd nang mas maraming aksyon kung kaya sa huling bahagi ng 3rd round ay nagpalitan na ng mga upak ang dalawa na mistulang patay kung patay at hindi alintana na ang kanilang laban ay walang gamit na gloves sa kanilang kamao.

Bagaman matindi ang palitan ng artillery sa kanilang upakan ay tinanghal na wagi ang tubong Pampanga na si Kerjhons via unanimous decision.

“Parati kong sinasabi, ayaw ko ng kalaban, gusto ko kaliyaban. Let this history unfold. Maraming salamat sa URCC. Bahagi na ako ng kasaysayan na first ever bare knuckle in the Philippines,” wika ni “Mr. Mainit” na nagbigay- pugay din sa katunggaliang si Map at URCC Chief Alvin Aguilar.

“This is it. It goes where we want it to be. Huge success ang unang staging natin ng bare knuckle, bakbakan pa! ani URCC chief Aguilar, pangulo rin ng Wrestling Association of the Philippines. (Abante Sports)