Magdyowa niratrat sa kubo habang natutulog

Patay ang mag live-in partner matapos silang pagbabarilin ng hindi pa kilalang mga salarin habang natutulog sa loob ng kubo nitong Lunes ng madaling-araw sa Cebu City.

Kinilala ang mga biktima na sina Juanito Apari, 34, at Editha Pulbos, 40-anyos, kapwa residente ng Sitio Continental, Barangay Duljo Fatima, Cebu City.

Ayon kay Patrolman Glenadale Cabanero ng Mambaling Police Station, nakahandusay sa kama si Apari na may tama ng bala sa ulo at balikat habang nakabulagta sa sahig si Pulbos na may tama rin ng bala sa ulo.

Ilang oras na umanong nakauwi ang mga biktima galing sa sayawan sa katabing Sitio Riverside nang mangyari ang krimen bandang ala-1:30 ng madaling-araw. Nakuha sa lugar ng krimen ang apat na basyo ng bala ng kalibre .45 baril gayundin ang ilang drug paraphernalia.

Samantala, sinisilip naman ng pulisya ang personal na alitan at ilegal na droga bilang mga motibo sa pamamaslang sa mga ito.

Nabatid na nakiusap ang mga biktima kay Viviana Barber, may-ari ng kubo, na payagan silang pansamantalang tumira sa lugar dahil pinalayas sila sa dati nilang inuupahan matapos na hindi makabayad ng upa. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. (Edwin Balasa)