Loisa Andalio 2 araw bumaho

Dalawang araw bumaho si Loisa Andalio matapos pagdamutan ng kuryente sa kanilang bahay. Hindi nga nakaligo ng dalawang araw si Loisa dahil sa bagyo.

“Wala pa rin kuryente, 2 days na wala pa ligo. Pero thankful kasi baha lang. Keep safe everyone. Kumusta na kayo?” tweet ni Loisa.

Marami ang nagtaka dahil kuryente ang nawala at hindi tubig, pero hindi siya nakaligo.

Pero siyempre, mabango na siya ngayon dahil nakaligo na raw siya.

Moira tigmak ng luha sa recording

Tigmak ng luha si Moira Dela Torre habang nire-record ang bago niyang kanta, na si Jonathan Manalo ang lumikha.

Nasaksihan ni Jonathan na naging emotional si Moira sa recording.

“Produced a brand new original for Moira the other night for an OST. Kakaiyak lang ni Moi diyan, hehe. She was crying almost the entire time nung nire-record namin this song. Napakaganda & super tagos na naman sa puso, congratulations for yet another masterpiece moi,” sabi ni Jonathan.

Richard Yap binalaan sa mga scammer

Dinaan ni Richard Yap sa tweet ang pagkabuwisit sa isang telecom company dahil sa pangungulit daw sa kanya ng bill na P600 lang naman.

Naglabas ng saloobin si Richard sa sunud-sunod na tawag sa kanya ng billing department para sa babayarin niya.

“Grabe tong (name ng company) tawag ng tawag kahit di mo pa due date. Akala nila takasan natin sila ng 599 pesos when we’re been subscribers for more than 10 years already. Pero pag wala tayong signal sa area natin di naman nila inaayos,” sabi ni Richard.

Ilang oras matapos ang tweet, tumugon naman sa kanyang post ang kumpanya at nangakong aayusin ang reklamo nito at padadalhan ng mensahe ang aktor via email.