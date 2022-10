Libreng punerarya sa mga pobreng pamilya

Naghain ng panukala ang Makabayan bloc upang magbigyan ng discount kundi man maibibigay ng libre ang serbisyo ng punerarya para sa mga mahihirap na pamilya.

Sa panukalang Free and Discounted Funeral Services Act (House Bill 5753), sinabi nina ACT Teachers Rep. France Castro, Gabriela Rep. Arlene Brosas at Kabataan Rep. Raoul Manuel na batay sa pag-aaral ng UP School for Urban and Regional Planning noong 2005, ang average na funeral service package sa bansa ay P25,000.

Ang average naman na presyo ng lupa sa mga sementeryo ay P50,000.

“Ang hirap na ngang mabuhay pati kapag namatay mahirap at magastos pa din,” sabi ni Castro.

Sa ilalim ng panukala, ang mahihirap na pamilya ay bibigyan ng 50% discount sa serbisyo ng purenarya kasama ang pagkuha sa labi upang dalhin sa morgue, embalsamo at makeup hanggang tatlong araw na burol sa labas ng punerarya at pagdadala ng labi sa sementeryo.

Kung mapapabilang ang namatayang pamilya sa pinakamahihirap ang serbisyo ay magiging libre. (Billy Begas/Eralyn Prado)