Lee Ji Han ng ‘Produce 101’ nasawi sa Itaewon stampede

Kabilang sa mga nasawi sa malagim na Itaewon stampede nitong Oktubre 29 si Lee Ji Han, season 2 contestant ng “Produce 101”. Siya ay 24-anyos pa lamang.

Kinumpirma ito ng kaniyang talent agency na 935 Entertainment sa isang statement.

“It is true that Lee Ji Han died during the Itaewon accident on October 29.

“We hoped that it wasn’t true, but when we heard the news, we were extremely shocked.

“We are going about this carefully as his family is in great sorrow. We pray for the deceased.”

Sumali sa K-Pop idol search show si Ji Han noong 2017. Ka-batch niya sina Kang Daniel, Park Ji-Hoon, Lee Dae-Hwi, Kim Jae-Hwan, Ong Seong-Wu, Park Woo-Jin, Lai Kuan-Lin, Yoon Ji-Sung, Hwang Min-Hyun, Bae Jin-Young, at Ha Sung-Woon, na kalaunan ay nag-debut as Wanna One.

Maaga man na na-eliminate sa show bilang ranked 98th, nakasali naman siya sa isang web drama na “Today Was Another Nam Hyun Day” noong 2019.

Patuloy na nagluluksa ang buong South Korea sa malagim na Halloween tragedy na ito kung saan 154 ang naitalang nasawi.

Nagdeklara na rin ng national week of mourning sa naturang bansa dahil sa trahedya. (Batuts Lopez)