Lani Misalucha puring-puri ni Tommie Mopia

Alam mo, Dondon (my dear editor), napi-feel good ako kapag naririnig ko sa mga taong nakakahalubilo ko sa Amerika na pinupuri nila ang mga taga-showbiz na nakakatrabaho nila roon.

Like si Lani Misalucha, ang daming mga pumupuri sa magandang ugali ng ating Asia’s Nightingale.

Ako mismo, I really love Lani and her husband, si Noli Misalucha dahil talaga namang very accommodating sila kapag gusto kong makapanayam ang Kapuso singer.

There was a time noong may regular show pa sa Las Vegas, Nevada si Lani at hindi ko na siya nahintay after her show at kailangan ko siyang mainterbyu para sa isang talk show ng isang TV network. Nakipag-coordinate sa amin si Papa Noli (paboritong tawag sa mister cum manager niya) para mainterbyu namin sa isang restaurant ang Asia’s Nightingale.

At alam mo ba, Dondon, sa tuwing may itatanong kami sa mag-asawa, isang Viber message lang, talagang sumasagot sila. Walang pahirapan. Ganoon sila kabait!

Dahil kilala ko na nga ang magandang pag-uugali ng mag-asawa, hindi na ako nagtaka pa na sobrang puring-puri sila ng show promoter-producer na si Tommie Mopia.

Si Tommie, pati ang dating ABS-CBN’s ‘Star In A Million’ season 2 finalist na si Garth Garcia, ang mga producer ng dalawang music video ni Lani, isa na ang ‘Hit The Big Time’.

Siyempre, hindi na nakapagtataka ang kuwento ni Tommie na sobrang galing at professional ni Lani, pero pinuri-puri rin niya ang pagiging maasikaso sa kanila ng singer sa two days shoot nila.

Sa shoot, si Lani ‘yung star at dapat concentrated lang sa shoot mismo ng kanyang mga eksena, pati sa pagkanta, pero during breaks daw, imbes na magpahinga at kumain lang, siya pa raw mismo ang nag-aasikaso sa lahat ng mga kasama nila.

“Ang bait ni Miss Lani at talagang sinisigurado na ok kaming lahat. Na kumain na kami. Ang bait, talagang nagtatanong siya, ‘Ok lang ba kayo mga anak? Kumain na kayo. Siya pa ang nagse-serve ng food sa amin instead na magpahinga na lang. She’s so nice!”

Malayong-malayo nga si Lani sa ibang mga pa-diva, ‘noh?!

Anyway, bukod sa ‘Hit The Big Time’ MTV, may ‘Force Called Woman’ MTV rin silang ginawa, pero hindi pa nga ‘yon nailalabas.

“Baka next week, ilalabas namin,” sey ni Tommie.

At dahil promoter-producer din si Tommie ng shows at kasosyo niya si Garth na magaling ding singer, nag-iisip siya ng shows na puwedeng pagsamahan ni Lani at ng kanyang business partner.

“Sa bait ni Lani, mai-inspire ka talaga na gumawa ng projects for her!” sey pa ni Tommie.

So bongga!

Pero, Dondon, alam mo ba na sobra ring makapag-appreciate si Tommie sa tulong sa kanya ng entertainment press sa ‘Pinas? Sobrang happy nga siya nang maisulat mo dito sa Abante, huh!

Nakilala rin kasi ni Tommie ang ilang entertainment press at ang bongga raw na kapag tayo ang nagsulat, nababasa hindi lang sa ‘Pinas kundi sa buong mundo. So nice!

Anyway, isa nga pala si Tommie sa nabigyan kamakailan lang ng award sa Los Angeles, California bilang isa sa 75 Most Influential Filipino-Americans of 2022. Kasama rin sa listahan na ‘yon sina Jo Koy, Martin Nievera, Tia Carrere, Bella Poarch, Cher Calvin, G Tongi, Jocelyn Enriquez, Princess Punzalan, Ms. Pen de Leon-Manahan and others.

Dahil nga raw sa parangal na ‘yon ay mas marami pang gagawing mga project for the Fil-Am community si Tommie.

Wow na wow!