Juvic Pagunsan gagayahin si Francisco ‘Frankie’ Miñoza

SUSUNDAN ni 2020+1 Tokyo Olympian Juvic Pagunsan ang yapak ni Francisco ‘Frankie’ Miñoza bilang kampeon ng 52nd Mynavi ABC Championship sa ABC Golf Club sa Hyogo sa Nobyembre 3-9.

Naghari si Miñoza, ngayo’y 62-anyos na pero kumakampanya pa sa katatapos na 10th Philippine Golf Tour 2022, sa 2007 Mynavi ABC, na sa taong ito’y nagsisilbing Leg 22 ng 49th Japan Golf Tour 2022.

May total cash prize na ¥120M (P47M) ang 72-hole, four-day golfest na maging pang-18 torneo sa taong ito para kay Pagunsan. Ang best finish niya ay sosyo sa panlima sa Panasonic Open Championship sa Hyogo rin na rito’y grinasyahan siya ng ¥4.4M (P1.7) noong Setyembre 25.

May isang kampeonato pa lang ang 44 na taong-gulang at tubong Bacolod sa mayamang men’s pro circuit, bumida sa 2021 Mizuno Open sa Okayama. Nakapito si Miñoza sa may 28 taong pagpalo sa JGT. (Ramil Cruz)