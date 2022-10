Jugs, Itchyworms asado sa K-pop group TXT collab

Ikinatuwa ni Itchyworms at “It’s Showtime” host Jugs Jugueta ang pagkanta ng K-pop group na TXT or Tomorrow X Together sa “Akin Ka Na Lang” sa concert nila nitong Oktubre 28.

Ang naturang concert ay ginanap sa Mall of Asia Arena na parte ng ‘ACT: LOVE SICK’ world tour ng grupo.

Napanood ni Jugs ang video clip ng pagkanta ng miyembro nitong si Taehyun sa isa sa mga hit song ng Itchyworms.

“Magpapasalamat lang ako sa TXT, kasi kinanta nila kagabi ‘yung ‘Akin Ka Na Lang’. Maraming maraming salamat kay Taehyun,” say ni Jugs sa “Showtime”.

Isang tweet ang nag-request naman na sana ay magkaroon ng chance na magsama ang banda nito at ang K-pop group.

“@jugsjugsjugs pls do a collab with txt (begging+praying hands emoji),” anang netizen.

Nag-reply at retweet naman si Jugs dito.

“Yes please!!! @TXT_bighit @theitchyworms (heart emoji),” tweet ni Jugs.

Ang TXT ay kinabibilangan nina Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun at Hueningkai.

Bilib diumano si Taehyun sa mga Pinoy na aniya’y kilala sa larangan ng pagkanta.

Sobrang na-appreciate rin ng TXT ang pagmamahal at suporta ng Pinoy fans sa kanilang katatapos na concert sa bansa. (Batuts Lopez)