Jia Morado-De Guzman may tsika sa Creamline

Mga laro sa Huwebes: (FilOil EcoOil Centre)

2:30pm — UAI-Army vs Cignal

5:30pm — Choco Mucho vs Akari

WALA pang mantsa sa apat na salang sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference ang back-to-back champions Creamline Cool Smashers, isa sa dahilan ang magandang pakita ng bawat miyembro ng team, ayon kay veteran Jia Morado-De Guzman.

“It took a lot of time for us to build this kind of trust between us players,” wika ni ace-setter Morado-De Guzman na naglalaro na sa Cool Smashers sapol pa nong 2017.

Resulta ng magandang samahan ng team ang 23-25, 25-15, 25-16, 25-21 victory kontra Akari nitong Huwebes sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Humirit ng 18 puntos si import Yeliz Basa, katulong sina Celine Domingo at Jema Galanza na may 14 at 12, ayon sa pagkakasunod, sa naturang panalo.

Ang mga conference MVP na sina Alyssa Valdez at back-to-back top-awardee na si Tots Carlos ay may naambag lamang na apat at pitong puntos pero sapat na ito sa balanseng atake ng Cool Smashers.

“Even si Yelo she understands that despite being an import, alam niya rin na kahit sino sa loob ng team pwedeng mag-contribute,” saad ng six-time PVL Best Setter na si Jia.

Limitado man ang nakuhang minuto ni Carlos na kababalik lamang sa laro bilang opposite hitter, nabigyan naman ito ng pagkakataon na mapalitan ang posisyon bilang Open hitter na agad namang nagbigay ng kontribusyon.

“Kahit na nasa bench kami, nasa loob kami, lahat kami ready to contribute at any time of the game,” dagdag ni Morado-De Guzman, na namahagi ng 19 excellent sets kontra Chargers.

Nakatakdang makipagsagupa ang Cool Smashers sa kapwa undefeated at nangungunang Chery Tiggo Crossovers (5-0) sa darating na Sabado sa Santa Rosa Sports Complex sa Sta. Rosa. Laguna. (Gerard Arce)