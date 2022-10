Hindi ako retokada – Annabelle

Panay ang sabi ko kay Tita Annabelle Rama na ang ganda-ganda niya noong birthday party niya na ginanap sa BGC. Eh, totoo naman, dahil super fresh nga siya, at hindi mo masasabing 70 years old na siya, ha!

At sa latest Instagram post nga niya, marami pa rin ang pumupuri kung gaano siya kaganda, ka-fresh, ha!

“Ang daming nag-comment na I look so young, baka raw nagparetoke ako. Simula ng bata pa ako hanggang ngayon never akong nagpagawa sa mukha at sa buong katawan ko.

“What you see is what you get at unang-una takot ako sa operation at injection.

“Nagpapasalamat ako kay @draivee and @theaiveeclinic dahil sa mga bagong machine nila at pinaka-magandang facial na try ko kaya nagmukha akong #foreveryoung.

“Thank you sa mga negative at positive comments nag-enjoy akong basahin lahat. At sa lahat ng nagmamahal sa akin at sa family ko daghang salamat,” sabi ni Tita Annabelle.

Anyway, nasa Cebu nga si Tita Annabelle ngayon para bisitahin siyempre ang kanyang anak na si Richard Gutierrez na nagti-taping ng ‘Iron Heart’ doon, kaya hindi rin nakapunta sa birthday party niya.

“Ito ang pinaka-masaya kong araw. Dadalaw ako sa taping ni Richard sa Cebu mamaya.

“Pupunta rin ako sa cemetery para magdasal para sa father ko at sa lahat ng family kong nasa langit na ngayon.

“Wala si Richard sa party ko last October 26 kasi hindi siya pinayagan ng producer na umuwi dito dahil everyday ang taping niya. Napanood ko ang teaser ng Iron Heart sa TV at sa lahat ng social media. Napakaganda!

“Nabitin ako. Sobrang excited na ako mapanood sa November 14 ang Iron Heart.

“Sa lahat ng supporters ng Gutierrez family please support Richard’s ‘Iron Heart’. I love you all!!

“Sa lahat ng nag bigay ng positive comments sa akin, maraming- maraming salamat!” sabi pa ni Tita Annabelle.

Well, knows na knows ko na never nagparetoke si Tita Annabelle, dahil di ba nga, 13 years old pa lang si Ruffa Gutierrez, nakikita na namin siya sa That’s Entertainment.