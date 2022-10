Elijah Canlas napasubo sa ‘kangkangan’ kay Kat Dovey

Marami talaga ang kumikita ngayon sa pag-livestream. Lalo na kapag kontrobersyal ang content ng isang vlogger.

At ‘yan ang naging topic ng kontrobersyal na movie ni Direk Perci Intalan, ang ‘Livescream’ na tungkol sa mga vlogger, at may pagka-horror ang dating, na akma sa panahon ngayon, na Undas.

Si Elijah Canlas ang male lead star, at saludo kami sa performance niya na kahit ikaw ang manonood ay mai-stress ka sa marami at tuloy-tuloy na aksyon niya.

Naipamalas ni Elijah ang kahusayan niya sa pag-arte, at hindi siya nagdalawang isip na magpakita ng wetpaks, ha! Wala siyang pakialam kahit makita ng maraming tao ang puwet niya, basta magawa lang niya ang dapat gawin.

Bida rin sa ‘Livescream’ si Phoebe Walker na puro paghihiganti ang nasa isip, dahil sa panloloko sa kanya ng kanyang boyfriend na si Elijah.

Maganda ang pelikula at nenerbiyosin ka sa bawat eksena, ha!

Kasama rin si Kat Dovey na Vivamax sexy star, at palaban talaga siya sa hubaran. Napasubo si Elijah sa pakikipaglampungan kay Kat, ha!

Sam Milby tinupad pangarap ni Rhea Tan

Si Sam Milby ang latest ambassador ng Beautederm, na ang Health Boosters ang ine-endorse niya.

Sabi ni Sam, bagamat hindi siya masyadong active sa social media, pero dahil endorser na siya ngayon ng Beautederm, ay magiging active na raw siya para i-promote nga ang Health Boosters Effervescent tablets.

Isa si Sam sa na-checklist na ni Ms. Rhea Anicoche Tan na makuhang endorser ng Beautederm. Kaya kahit malakas ang bagyo noong Sabado, tinuloy talaga ang presscon, contract signing sa Luxent Hotel.

Sobra-sobra ang pasasalamat nina Ms. Rhea at Sam sa pagdalo ng mga press, na kahit bumabagyo nga raw ay dumalo pa rin, kaya naman hindi niya pinauwi ang mga ito ng luhaan.

November will be a big month for Beautederm dahil bukod sa birth month ni Ms. Rhea ay babasbasan na rin ang bagong pinatayong building ng Beautederm sa Angeles, Pampanga.

Pipilitin daw ni Ms. Rhea na makadalo lahat ang mga ambassador nila, kaya aabang-abang `yon.