Dimples Romana buwis buhay sa ‘Iron Heart’

Inilahad ni Dimples Romana na nagtre-training na siya ng Muay Thai para sa role niya sa seryeng “Iron Heart” na ipapalabas na ngayong Nobyembre.

Sa edad na 37, hindi natatakot si Dimples na gumawa ng bagay na hindi pa niya nagagawa para sa kanyang mga karakter sa programa o pelikula.

“Yes to doing things for the first time and never being afraid to be boxed up and judged. Getting ready to fight like a girl,” sabi niya.

Kahit nga raw mahirap ay nagugustuhan niya itong challenge na ito. “The struggle is real, pero I also haven’t been this version of myself before and I’m loving the unfamiliarity.”

Kabilang nga si Dimples sa star-studded cast ng “Iron Heart” na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez. Makakasama rin niya rito sina Maja Salvador, Sue Ramirez, Jake Cuenca, Enzo Pineda at marami pang iba. Gaganap siya bilang si Selene. (Rb Sermino)