Dia Delos Todos Santos

(Para sa aking lolo Bartolome Deogracias, at ama Juan Doria)

Araw ng mga Patay ang kinagisnan kong tradisyon tuwing Nobyembre noong dekada 60 at 70. Eto ang araw ng pagdalaw sa sementeryo (hindi pa uso ang mga memorial park) para ipagdasal ang kaluluwa ng mga kamag-anak at kaibigan na naunang namayapa.

Di man sadya, nagkikita-kita ang mga magkakamag-anak sa sementeryo, at nagkakaroon ng informal na re-union. May kaunting pagsasalo habang nasa mga puntod at ginugunita ang alaala ng mga namayapa.

Mula sa aking kabataan, may dalawang alaala ang kasama ng paggunita ng araw ng mga patay: ang paghahanda ng mga libingan para sa taunang dalaw, at ang pangangaluluwa.

Sa mga huling araw ng Oktubre, pumupunta na kami sa sementeryo para linisin ang puntod ng aking mga lolo at lola. May dala kaming karit para hawanin ang mga damo sa paligid ng puntod, at brutsa at pinturo (o kalburo) para paputiin ang puntod at nitso. Paminsan-minsan, kinukuntrata kami para idamay sa linis ang katabing mga puntod.

Sa gabi bago ang araw ng mga patay, gumagala kami sa baryo kasama ang mga kalaro upang mangaluluwa. May paniwala kasi na sa gabing eto, bumabalik ang mga kaluluwa sa lupa para dalawin ang mga kamag-anak. Sinasamantala naman namin eto para gumawa ng “prank”: namimitas ng mga prutas sa bakuran-ng-may-bakuran, o kaya ay nangunguha ng itlog sa pugad-manok sa silong ng mga bahay. Sinasabi na lang kinabukasan na “kinuha ng mga kaluluwa”.

Nung ako’y magkaisip, natutunan ko ang All Saints Day at All Souls Day. Ang All Saints Day pala ay araw ng kapiyestahan para sa lahat ng mga santo (na walang sariling araw ng piyesta sa kalendaryo).

Samantala, ang All Souls Day ay paggunita sa mga namayapang kaanak, lalo na yung mga inaakalang hindi pa nakakapasok sa kalangitan. [Kung sa Zoom, parang nasa holding room pa lang sila at hindi pa ina-‘admit’ ng host.] Kaya kasama sa paggunita ang pagsisindi ng kandila para bigyan ng gabay ang kaluluwa nila. Nobyembre 1 ipinagdiriwang ang All Saints Day, at Nobyembre 2 naman ginugunita ang All Souls Day.

Taun-taon, isa nang tradisyon ang pag-uwi sa probinsiya para magsindi ng kandila sa puntod ng mga yumaong kamag-anak. Isama na rin ang pagkakataon na maki-reunion sa mga buhay pang kamag-anak at kaibigan.

At dahil sa dagsa ng mga biyahero patungong probinsiya, kasama na sa tradisyon ang matinging daloy ng sasakyan sa mga pangunahing highway palabas at papasok ng Metro Manila; ganun din sa paligid ng mga malalaking sementeryo saan mang bayan ng Pilipinas.

Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa pero ang tradisyon na eto ay tinawag na ‘Undas’. May nagsasabi na galing raw sa salitang Kastilang “honrar” na ang ibig sabihin ay magbigay galang, at angkop naman sa kahulugan ng pagdiriwang. Pero mas kiling ako sa nagsasabing pinaikling salita ang ‘Undas” mula sa Kastilang “Dia de Todos Los Santos” o All Saints Day.

Maging masaya sana ang pagdiriwang ninyo ng Todo Los Santos. Naway mabigyan ng kapayapaan at liwanag ang kaluluwa ng mga yumaong mahal sa buhay.