Buhay pag-ingatan, gawing makabuluhan – BBM

Ang kahalagahan ng buhay ang sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ngayong Undas.

Inihayag ng pangulo ang pakikiisa sa pag-obserba ng mga Katoliko ngayong Todos Los Santos at pag-alala sa mga santo at namayapang mahal sa buhay.

“I join the Filipino people in commemorating this year’s All Saints’ Day and All Souls’ Day. These two important holidays which celebrate the lives of heroes of the Christian faith and the memories left by our dearly departed, both remind us to strive, live Christ-centered live and fulfill our life’s purpose until we meet our creator,” anang pangulo.

Dalawang taon aniyang hinarap ng mga Pilipino ang hamon ng pandemya at dito nakita ng mga tao kung gaano kaiksi ng buhay ng isang tao.

Dahil sa pandemya ay napagtanto ng mamamayan kung gaano kahalaga ang buhay na dapat pag-ingatan at gawing makabuluhan.

Hangad ng pangulo na maging daan ang okasyong ito para maghilom ang iniwang puwang sa puso ng bawat isa nang mga namayapang mahal sa buhay at maging pondasyon ng paniniwala para pahalagahan ang buhay. (Aileen Taliping)