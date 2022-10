Alex Eala nilampaso bet ng Great Britain

BINIGO ni 2022 US Open Juniors singles champion Alexandra “Alex” Eala ang hometown bet na si Ranah Akua Stoiber sa straight sets, 6-3, 6-1, upang agad umusad sa ikalawang round ng qualifier sa unang pagsabak nito sa W100 Shrewsbury na torneo sa Great Britain.

Kinailangan lamang ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ang halos isang oras upang patalsikin ang nakatapat na si Stoiber upang matikman ang una nitong panalo sa mas mataas ang lebel na $100,000 torneo.

Sunod na makakasagupa ng 32nd Southeast Asian Games triple bronze medalist na si Eala ang isa pang British na si Mala Lumsden na ang magwawagi ay magagawang tumtuntong sa main draw ng torneo na may kasali na nasa nangungunang 100 players sa mundo.

Kabilang sa kalahok sina No. 45 Anhelina Kalinina ng Ukraine, No. 7 Tatjana Maria ng Germany, No. 89 Dalma Galfi ng Hungary, No. 91 Marketa Vondrousova ng Czech Republic at No. 93 Viktoriya Tomova ng Bulgaria.

Unang pagkakataon na magkakaharap sina Eala at Lumsden sa pro circuit.

Asam ni Eala ang ikatlo nitong titulo bilang propesyunal habang ang kalabang British ay may tatlong International Tennis Federation title na ang huli ay noong 2018 sa $25,000 event na ginanap sa Shrewsbury. (Lito Oredo)