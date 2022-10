Aksyon agad

Dumanas ng matinding pinsala ang maraming lugar sa bansa dahil sa pananalasa ng bagyong Paeng at ang hindi inaasahang landslides at matinding pagbaha ng maraming bayan sa Maguindanao at iba pang lugar sa Mindanao na nagresulta sa pagkasawi ng maraming mamamayan.

Nakakalungkot isipin na matatapos ang buwan ng Oktubre sa ganitong trahedya dulot ng pananalasa ng bagyong Paeng na nagdulot ng matinding pahirap sa buhay ng maraming Pilipino.

Halos hindi pa nakakabawi ang ating mga kababayan sa pinsalang idinulot ng mga nagdaang bagyo ay dumating naman itong si Paeng na nag-iwan din ng matinding pinsala sa buhay at mga ari-arian ng ating mamamayan.

Naging kapansin-pansin sa mga nagdaang bagyo sa bansa na nagiging mas matindi ang dala nilang pinsala sa buhay at ari-arian ng mga tao at milyon-milyon na ang naapektuhang pamilya.

Ipinagpapasalamat natin na nandiyan ang gobyerno na kaagad tumutulong sa mga naapektuhan ng kalamidad upang maalalayan at matulungan kaagad sa kanilang mga pangunahing pangangailangan.

Isa sa mga nakatawag ng pansin at ikinabahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring trahedya sa Maguindanao kung saan marami ang naiulat na nasawi sa landslides at matinding pagbaha na dati ay hindi naman nangyayari sa rehiyon, bukod pa sa hindi naman ito ang direksiyon ng bagyong Paeng nang pumasok sa bansa.

Agad iniutos ng Presidente ang pagtulong at pag-alalay sa mga taga-Maguindanao at ibigay ang mga kailangan hanggang makabalik sa normal na buhay ang mga nasalantang pamilya.

Humingi ng purifying water machines ang mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) sa national government dahil walang mapagkunan ang maraming mamamayan ng Maguindanao ng malinis na tubig dahil sa naranasang matinding pagbaha na agad namang inaprubahan ng ating Presidente.

Makakaasa po ang ating mga mamamayan sa Maguindanao at sa Cotabato sa mabilis na pagtugon dahil kumilos na ang DSWD para maghatid ng mga pangunahing pangangailangan ng mga nasalanta ng kalamidad.

May mga naka-standby na food packs at iba pang tulong ang DSWD sa kanilang regional at provincial offices sa buong bansa at ang gagawin na lamang ay magdagdag ng supply sa mga ganitong pagkakataon.

Tiniyak po ni DSWD Secretary Erwin Tulfo kay Pangulong Marcos Jr. sa pulong nila noong Sabado na nakahanda na ang mga dagdag na supply sa lahat ng mga lugar na dinanaan ng bagyong Paeng at maging sa Maguindanao at agad na isasakay sa air assets ng gobyerno upang madala sa mga lugar lalo na yaong hindi pa madaanan by land dahil sa mga nasirang kalsada at mga tulay.

Malawak po ang mga lugar na dinaanan ng bagyong Paeng kaya lumabas sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) na halos nasa isang milyong katao ang naapektuhan sa pananalasa nito.

Kabilang po sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Paeng ay ilang mga lugar sa Western at Eastern Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Bicol Region, Caraga Region, BARMM ar Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at ilang lugar sa CALABARZON.

Batay sa report ng DSWD sa Presidente, bukod sa pagkain ay magbibigay din sila ng pera o tulong pinansiyal sa mga biktima ng bagyo para sa pagpapaayos ng mga nasirang bahay.

Ayon po kay Secretary Tulfo, uunahin lang muna nila ang paghahatid ng pagkain at feeding operations para sa mga stranded na mga tao sa mga pier at terminals na hindi pa kumakain dahil sa bagyo.

Nakita po ng mga opisyal ng gobyerno sa ginawang aerial inspection pagkatapos ng bagyo ang matinding pinsalang iniwan ng bagyong Paeng kaya naman nagbigay na po ng direktiba si Pangulong Maros jr. sa mga kaukulang ahensiya para agad na maipatupad ito.

Pangunahin po sa utos ng Presidente ay ang paghahatid ng malinis na tubig sa BARMM at magtatag ng water purifying system na siyang pangunahing kailangan sa mga lugar kapag may bagyo, gayondin ang pagpapanumbalik agad sa supply ng kuryente at iprayoridad ang mga hospitals at evacuation centers.

Inatasan na din po ng Presidente ang Department of Information and Communications Technology (DICT) na maglagay ng satellite phones sa mga sinalantang lugar at ayusin kaagad ang signal para sa komunikasyon sa LGUs at mamamayan upang makausap ang kanilang mga pamilya at mga kamag-anak na nag-aalala sa kalagayan ng mga ito.

Ang Department of Interior and Local Government (DILG) naman po ang naatasang makipag-ugnayan sa Department of Budget and Management (DBM) para sa mabilis na pagpapalabas ng calamity funds sa mga LGU, habang pinakilos agad ang DPWH para sa clearing operations sa mga lugar na nagkaroon ng landslides at pagkumpuni sa nasirang mga kalsada at tulay.

Nagsumite na rin po ang NDRRMC ng kanilang rekomendasyon sa Presidente para magdeklara ng national state of calamity para maalalayan ang lahat ng mga nasalanta ng bagyo.

Para sa ating kababayan, maging alerto, laging handa at makipagtulungan po tayo sa gobyerno upang makasiguro ng kaligtasan lalo na sa mga ganitong panahon na hindi natin alam kung paano maminsala ang mga dumarating na bagyo.