10 natatanging PUP alumni media worker pinarangalan

PINARANGALAN ng Polytechnic University of the Philippines (PUP) Manila ang 10 natatanging alumni media workers nito noong Biyernes ng gabi.

Sa pangunguna ng College of Communication, isinagawa ang livestream ceremony ng tinaguriang “Heroes in the Time of Pandemic: The 10 Exemplary PUP Alumni in the Field of Media.”

Ipinagkaloob ang naturang parangal sa ilang alumni na nagpakita ng kakaibang dedikasyon sa tungkulin at nakatulong sa pag-angat ng kanilang propesyon, ng kapakanan ng publiko at komunidad sa panahon ng pandemya.

Kabilang sa mga pinarangalan sina Mark Makalalad, ng DZBB; Maricel Halili, TV5; Hannibal Talete, TV5; Radyo5; Sheila Crisostomo, The Philippine Star; Alfonso delos Santos, PTV4; Kriz John Rosales, The Philippine Star; Pamela Amor Villanueva, Department of Education-Caloocan (Television); Rhommel Balasbas, DZBB; Alfredo Jesus Tuason, TV5; at Lydia Bueno, ng REMATE.

Nabatid na ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng parangal ang PUP makalipas ang tatlong taon ng pandemya.

Dati-rati, ang pagkilala ng PUP sa mga natatanging media worker ay sa pamamagitan ng Mabini Media Awards.

Sa mensahe ay nagpugay si PUP President Dr. Manuel Muhi sa mga awardee at kinilala ang kanilang katapatan sa mga sinumpaan nilang tungkulin.

“Sa panahon ng pandemya, buong yakap at walang pag-aatubiling tumugon sa tawag ng serbisyo ang ating mga tagapaghatid ng balita. Mula nang mag-umpisa ang mga lockdown, hanggang sa kasalukuyan na unti-unting bumabalik sa normal ang lahat, nandyan pa rin ang ating mga bayaning media worker,” aniya.

Sinabi naman ni Dr. Hemmady Mora, dean ng PUP-COC, na higit pa sa tawag ng tungkulin ang ginawa ng mga awardee bilang miyembro ng fourth estate.

“Nakaka-inspire po ang lahat ng ito. At alam po namin, ang aming mga estudyante ay talagang napabilib po ninyo at talagang napahanga po, ano. Kasi this is beyond the call of your duty dahil sa panahon po ng pandemic, hindi po talaga biro ang magtrabaho bilang media frontliner,” ani Mora.

Samantala, isinagawa ang nominasyon para sa naturang award simula Agosto 31, 2022 hanggang Setyembre 30, 2022 mula sa mga alumni ng PUP-COC, PUP Open University at PUP Graduate School.