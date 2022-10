Xyrus Torres, FEU Tamaraws sinuwag ang UE Red Warriors

Mga laro sa Miyerkoles

(SM MOA Arena, Pasay)

11:00 am – UST vs UE

1:00 pm – UP vs AdU

4:30 pm – FEU vs DLSU

6:30 pm – NU vs AdMU

Sumalakay si Xyrus Torres ng 22 points tampok ang anim na tres upang suwagin ng FEU Tamaraws ang UE Red Warriors, 75-68, sa 85th University Athletic Association of the Philippines 2022 men’s basketball tourney elims Linggo ng hapon sa Araneta Coliseum sa Quezon City.

Binalewala ng FEU ang pagkakaiwan sa 0-12 sa pagbubukas ng laban at ang 15 puntos sa laro na unti-unting hinabol ang error-prone UE tungo sa pangatlong sunod na panalo at makisalo sa pang-anim na puwesto sa biniktima sa 3-5 win-loss record..

May rekado pa si Torres na five steals sa pinamunuang Tams sa 21-9 bomba sa third quarter para agawin ang abante sa 55-51 at hindi na bitiwan matapos na maghabol sa pinakamalaking 15 puntos na pagkakaiwan.

“My players stuck to the game plan. Nagkaproblema lang in the start but our zone helped us but it was our team defense that really gave us that win,” suma ni FEU coach Olsen Racela. (Lito Oredo)