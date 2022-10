Sigaw ni Maxene: Donny, Belle hindi totoong mayabang

Todo ang paghanga ni Maxene Magalona para sa loveteam nina Donny Pangilinan at Belle Mariano na “DonBelle.”

Para kay Maxene, iba raw talaga ang DonBelle at talagang kahanga-hanga at kinikilig siya.

“Marami rin akong naka-loveteam at marami rin akong nakitang ibang loveteam around me. But this one is really different.

“This one—honestly ha, minsan lang talaga akong kiligin sa loveteam. Ang paborito kong loveteam dati, sina Angelu de Leon at Bobby Andrews, Mark Herras at Jennlyn Mercado. Hindi ko alam kung bakit kinikilig ako sa kanila and for some reason, sila rin, ang DonBelle.

“And when they offered me and they said it’s DonBelle, I was so excited. Si Donny, nakatrabaho ko na siya sa Playhouse and he’s so professional. Si Belle, kapag nakikita ko siya, kinikilig at cute na cute ako sa kanya!

“And now that I finally got to work with them, they’re very professional, very, very laid back and very authentic. ‘Yun ang gusto ko sa kanila, walang katiting na yabang.”

Proud daw siya na ang mga Gen Z ay iniidolo ang DonBelle.

Nakasama nga ni Maxene sina Donny at Belle sa Star Cinema movie na “An Incovenient Love” na showing sa mga sinehan simula sa November 23. (Rose Garcia)