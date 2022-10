Sam, Catriona pinaplano na ang kasal, mga anak

Palaging y nai-encounter ng Kapamilya actor na si Sam Milby ang mga tanong na kailan siya magpo-propose at kung kailan siya magpapakasal sa girlfriend na si Catriona Gray.

Kaya tinanong namin ito kung naiinis na rin ba.

“Hindi naman naiinis, I guess siguro kung masyadong makulit,” natatawang sabi niya.

“Do I feel pressured? A lot of people are asking me that because karamihan ng mga kaibigan ko, they’re married, they have kids.”

Inamin naman ni Sam na at his age, 38, gusto na rin daw niyang magkaroon ng sariling baby.

“I do, I’m excited,” pag-amin niya.

Kaya tinanong namin si Sam kung si Catriona ay ready na ba na mag-settle down. Nangiti ito at sinabing ayaw raw niyang sumagot in behalf of his girlfriend.

“She’s still young, I don’t wanna answer for her but yes, napag-uusapan na namin.”

Sa ngayon, bilang loyal Kapamilya at nagagawa naman niya ang mga projects na gusto niyang gawin at kakapirma at kaka-launch din niya bilang isa sa mga bagong Beautéderm ambassador, hindi raw isyu na dahil may gusto pa siyang i-achieve sa buhay kaya hindi pa siya nagpo-propose.

“It’s not really achieving. Hindi naman parang may isang bagay na humaharang sa akin, it’s not that. ‘Wag niyo ‘kong pangunahan,” natawang sabi niya.

“It’s a stage that I’m excited and looking forward. Abangan niyo ‘pag dumating na ang stage na ‘yan.”

Bilang lalaki, lalo na ang showbiz ay hindi talaga stable, gusto lang daw niya na masiguro ang stability bilang isang lalaki in 10 to 15 years.

‘Magkapatawaran sana’ Rhea Tan nalungkot sa ‘away’ nina Zeinab, Jelai

Para kay Ms. Rhea Tan, minsan daw talaga, hindi maiiwasan ang mga personal issue ng mga kinukuha niyang celebrity endorser. Iba-iba pa rin daw talaga depende sa endorser.

Halimbawa na ibinigay niya lang ang isa sa A-lister ambassador niya na si Marian Rivera.

Ayon dito, “Iba-iba kasi, tulad ni Marian, parang naging status quo na si Marian kapag nag-post, parang nagkaroon ng premium kasi nga Marian.

“Kumuha rin tayo ng influencers for the views, sa masa rin. Pero, unavoidable kasi na may mangyari na personal. Pero siyempre, sana walang mga gano’n, Kasi, atumatic po, may mga bashers pa rin.

“Hindi mo maiiwasan kahit hindi ako nagsasalita. Meron pa rin talaga. You cannot please everyone.”

Nalungkot daw siya sa nangyari sa ilan sa mga endorsers niya na sina Zeinab Harake at Jelai Andres sa isyu ng mga ito.

“Siyempre, nalungkot ako,” sey niya. “For Jelai, napakabait po talaga ng batang ‘yon kasi lagi ko rin nakakasama. For Zeinab din and she really messaged me. Sabi niya, ‘Mama, I’m sorry… baka naapektuhan. Sabi ko, it’s okay anak. Lesson din ang nangyaring kontrobersiya at sana, makatulong ‘yon para maging better person siya.”

Ang payo niya rin sa mga ito, magkapatawaran na lang daw.

Over all naman, masaya naman si Ms. Rei sa mga endorser niya at sa patuloy na pamamayagpag ng Beautederm. Ang latest ng ana ni-launched niya sa mga A-lister na ambassador ay ang Kapamilya actor na si Sam Milby.

Ngayong November 1 pa lang available sa market ang bagong produkto ng Beautederm na ine-endorse nito, ang isa sa mga health booster na products na all original at gawang Japan, Kenzen Yasaides, Reiko ShiroSan & Kenzen Mizu Plus.