Posibleng oldest living dog sa mundo nasa Romblon?

Medyo ibahin natin tema natin ngayon guys dahil parang hindi ako sanay na buligligin ng mga tanong na inabot bunga ng itinampok nating mambabatas na dumagit ng lady reporter.

Kaya ito, mula sa mambabatas, idako ko na lamang muna ang ating atensiyon sa hayop na tinaguriang Man’s bestfriend at maging mga mambabatas din, ang aso!

Gaano ba katanda ang edad ng asong pinakamatagal na nabuhay batay sa mga umiiral na tala?

Kung ang kasalukuyang taon ang pagbabatayan, ang pinakamatandang aso na nabuhay hanggang Oktubre 3 ngayong taon ay si Pebbles, isang toy fox terrier mula sa South Carolina sa Estados Unidos, ayon sa datus ng Guinnes Book of World Records.

Ipinanganak daw siya noong taong 2000 kaya namatay siya ay halos 23 taong gulang na siya.

Kung walang ibang asong naitala ang nabanggit na institusyon na sing-edad ni Pebbles sa alinmang bahagi ng mundo, baka pasok na sa kategorya si Spyke.

Si Spyke ay isang aspin na may halong pagkashihtzu at alaga ng retiradong mag-asawang public school teacher na sina G. Jovelito at Zaida Bantang ng Sitio Looban, Bgy Tulay, Odiongan, Romblon.

Ayon kay Ginoong Bantang, bago pa silang mag-asawa magretiro sa serbisyo ay nasa kanila na si Spyke.

“Hindi ko matandaan kung gaano na siya katagal sa amin bago kami nagpahinga sa serbisyo.Nagretire kaming mag-asawa magkasunod noong 2005 at 2006,” pagbabalik-tanaw ni Ginoong Bantang na personal kong nakausap.

“So kung ang bibilangin lang natin ay yung retirement year namin ay halos nasa 23 taon na si Spyke, hindi pa kasama diyan yung mga taon na nasa serbisyo pa kami na kasama na namin siya,” banggit naman ni Ginang Bantang.

Ayon sa mag-asawa, Spyke ang naging pangalan ng aso batay na rin sa dating sikat na cartoon character series na Tom and Jerry Show.

Anila, pinalaki nilang disiplinado si Spyke pagdating sa pagkain.

“Nakatali siya habang kumakain para hindi magwardi-wardi sa oras ng pagkain, inuubos naman niya agad ang nakahain dahil alam naman niyang pakakawalan siya pag ubos na ang laman ng lalagyan,” kuwento pa ng mag-asawa.

Mahilig anila sa karne si Spyke at minsan ay ibinibili pa ng lutong menudo at kadalasang kabilang sa parte sa mga ulam na gaya ng paksiw na isda at kanin.

Nang makita ko si Spyke, medyo bawas na ang kanyang balahibo pero may tikas pa rin at hindi kinakikitaan ng indikasyon na nararamdaman na nito ang kanyang katandaan.

So Guinnes beke nemen!