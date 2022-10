Pagbangon sa bangungot ng pandemya

Finally, inumpisahan na po ng ating Pangulong Marcos ang pagluluwag sa pagsusuot ng facemask kahit sa mga indoor na lugar at maging ang mga protocol o alituntunin sa pagpasok ng mga turista o biyahero sa bansa. At tayo po ay talagang nagagalak rito.

Sa pinakahuling kaganapan nga po ay ipinabatid ng Malacañang na magiging opsyonal na ang paggamit ng face mask sa mga indoor na lugar gaya. Matapos po ang pulong ng mga Gabinete noong isang linggo, napagkasunduan na mag-iisyu ng executive order si Pangulong Marcos para maging boluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask sa buong Pilipinas at magiging mandatory lamang ito sa loob ng mga pampublikong transportasyon at medical facilities.

Kung maalala n’yo po noong Septyembre, ako po ay nagmungkahi na paluwagin na ang mandato sa paggamit ng face mask sa open spaces lalo na sa mga lugar na may mababang kaso ng Covid. Binanggit ko po na ang boluntaryong pagsusuot ng face mask sa outdoor setting ay magiging daan para mapabilis ang pagrekober ng ating bansa.

Ito po ay ginawa natin noong bago pa man inaprubahan ni President Marcos ang rekomendasyon ng Inter-agency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) na gawing boluntaryo ang paggamit ng face mask sa outdoor setting.

At kamakailan lang din po, ako ay nagmungkahi na alisin na sana ang pangangailangan na may booster shot muna ang mga turista at biyahero at magpakita ng RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) test na negative sila sa Covid-bago sila hayaang pumasok sa Pilipinas.

Pero heto na nga at mas mabigat pa itong mga naging hakbang ni Ginoong Marcos dahil ang mungkahi lamang natin ay ang tungkol sa paggamit ng mask sa open space at pag-aalis sa required booster para sa international passengers papasok ng bansa.

Dito po ipinag-utos ng ating Pangulo, ang gusto niya ay talagang relaxation sa mandatory mask policy kasama ang indoor settings at ang pag-aalis sa anti-Covid vaccination and RT-PCR testing protocols na ipinatutupad ng bansa para sa papasok na international travelers.

Kaya pati ang mga di bakunado ay pwede na papasukin sa Pilipinas basta makapagpakita lang sila ng antigen test na nagpapatunay na negative sila sa Covid-19.

Ang pagaalis ng mga stringent protocol sa mga turista ay makakatulong talaga para tuluyan na nga tayong makabangon sa bangungot na dulot ng pandemya.

Ang mga health protocols pong ito ay pahirap talaga sa mga turista kaya kaysa nga naman dumaan sila sa mahihigpit na restriksyon ay pinipili na lamang nilang magtungo sa ibang bansa sa halip na dito sa Pilipinas. Pero dito po sa ginawa ni Pangulo, tinanggal niya ang mga pahirap na ito. Puwede nang makapasok nang walang kahirap-hirap ang mga gustong mamasyal sa Pilipinas. Malaking bagay po ito sa industriya ng turismo.

Mahirap po kasing habulin ang tinatakbo ng turismo ng ating mga kapitbahay sa Asya na unang nagbukas ng kanilang pintuan para sa mga dayuhang turista kung mananatili tayo sa mga super higpit na health protocols. Kung ikukumpara naman ang ating mga tourist attractions ay higit po tayong angat sa kanila pero dahil nga naghigpit tayo nang todo, nauungusan tuloy tayo.

Ang relaxation po ng mandatory mask policy maging sa indoor settings at ang pag-alis ng anti-Covid vaccination at RT-PCR testing protocols para sa mga papasok na byahero mula sa ibang bansa ay magpapakita sa mundo na “we are back” at nagsisimula ng manumbalik sa normal at bumangon ang ating ekonomiya matapos tayong hagupitin ng pandemya ng halos tatlong taon.

Kaya maituturing pong isang malinaw na mensahe ng pamahalaan natin sa buong mundo na bukas na ang Pilipinas para sa mga turista at bukas na rin tayo sa pagpasok ng mga negosyante at bagong investments.

Sabi nga po ni Department of Tourism (DOT) Secretary Tina Garcia-Frasco, mabibigyan na muli ng oportunidad ang ating mga kababayan na marekober ang mga nawala nilang kabuhayan. Aniya, “The overarching direction of the Marcos administration is to allow our country to convey an openness and a readiness to the world to receive tourists and investments, so that we would give our fellow Filipinos an opportunity to regain all the livelihood and losses that were incurred during the pandemic.”

Sang-ayon ako kay Secretary Tina. Hindi po tayo puwedeng manatiling nasa pandemic perspective mode. Dapat po nating bigyan ng tsansa ang ating bansa at ang ating mga kababayan na makarekober nang husto sa pandemya, pagpapanatili ng mga trabaho at kabuhayan sa sector ng turismo at iba pa, alinsunod sa mga basic health protocols.

Bagama’t sinasabi po ng World Health Organization (WHO) na ang pandemya ay nananatili bilang “public health emergency of international concern” at marami pa rin itong “risks and uncertainties,” sang-ayon po tayo sa pananaw nni Pangulong Marcos na panahon na rin para matutuhan nating mga Pilipino kung paanong mamuhay kasama ang virus bilang bahagi ng “new normal.” Kailangan pong unti-unti ay ituring na natin ang Covid-19 hindi bilang emergency kundi isang sakit na puwede namang i-manage tulad ng flu at pneumonia.

Kung maaalala nyo, noon ko pa sinasabi na para mapabilis ang ating pagbangon sa pandemya at pagkasanay nating mga Pilipino sa tinatawag na “new normal,” ang kailangan nating ipatupad ay risk management at hindi risk avoidance. Kailangan nating mamuhay na kasama ang Covid-19, dahil mukhang hindi naman nito lilisanin ang mundo ng agad-agad.

Pabor din po tayo sa hakbang ng DOT at Department of Health (DOH) na alisin na ang One Health Pass (OHP) requirement at ipalit ang eArrival Card na mas madaling paraan ng pre-travel registration para sa bisitang dayuhan. Ang latest nga dito sa eArrival Card ay hindi na raw gagawing mandatory ang pag-fill up nito bagkus ay kung kelan maluwag para sa pasahero—basta bago ang kanyang pag-alis o sa kaniyang pagdating na lamang.

Tayo po ay umaasa na itong eArrival Card system ay tuluyang maging hassle-free para sa pre-arrival registration process ng mga pasaherong balikbayan at dayuhang turista na bibisita sa ating bansa, ayun na rin kay DOT Secretary Tina.

Malinaw na seryoso po ang gobyerno natin para ibangon ang turismo at para ipakita sa mundo na bukas na nga ang Pilipinas matapos ang halos tatlong taong paghihigpit dahil sa pandemya. Sa pamamagitan po ng mga pagluluwag sa restriksyon, magiging tuloy-tuloy na ang pagpasok ng mga turista at inaasahan nating tuluyan na rin tayong makakabangon at mamuhay ng normal muli mula sa pahirap ng Covid-19 sa buhay nating lahat.