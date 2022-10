NU Bulldogs, UP Fighting Maroons wow sa 85th UAAP Badminton

NANALASA ang defending champion NU Bulldogs sa 85th UAAP Men’s Badminton Tournament eliminations, binokya ang Santo Tomas Growling Tigers, 5-0, para sa pangalawang sunod na panalo Linggo ng umaga sa Centro Atletico Badminton Center sa Quezon City.

Asinta ang pampitong sunod na kampeonato, bumida si rookie shuttler Lanz Zafra sa singles sa 21-13, 21-9 win kay Lanz Ramirez at wagi rin si Mark Anthony Velasco kay Lenno Cuilao 21-15, 21-10.

Nanalo rin sina national team standouts Solomon Padiz Jr. at Julius Villabrille laban kina Jacob Galve at JJ Panisales sa doubles, 21-12, 21-14..

Dinaig naman ng UP Fighting Maroons ang Adamson Soaring Falcons, 4-1, para sa kanilang ring pangalawang ragasa na pinangunahan nina Jelo Albo at Jason Vanzuela sa doubles laban kina Harold Bonilla at CL Garcia, 21-14, 21-9. (Gerard Arce)