Nesthy Petecio, Carlo Paalam uupak sa Jordan Asian boxfest

IPAPAGPAG nina 2020+1 Tokyo Olympics silver medalists Nesthy Petecio at Carlo Paalam ang mahabang panahong pahinga sa pamumuno sa 11 iba pang boksingero na sasabak sa ASBC Asian Elite Boxing Championships 2022 sa Amman, Jordan na binuksan na Linggo.

“Only one day left until the start of the ASBC Asian Elite Boxing Championships 2022 that will be held in Amman, Jordan,” ani Petecio, na kasama sa 13 kataong delegasyon ng ‘Pinas, sa torneo na magsisimula sa paghahanda para sa 32nd Southeast Asian Games 2023 sa Mayo at 19th Asian Games 2023 sa Hangzhou, China sa Setyembre.

Huling nakapagwagi ang PH ng edalya asa Asian Chapionships may dalawang taon na ang nakalipas – apat na tanso – sa United Arab Emirates.

Sasabak sa women’s event sina Althea Pores sa 48-kilogram, Aira Villegas sa 50-kg, Tokyo Olympian Irish Magno sa 52kg, Maricel Dela Torre sa 54kg, Petecio sa 57kg at Hergie Bacyadan sa 75kg sa torneong tatagal hanggang N