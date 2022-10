Miyembro ng criminal group, 1 pa huli sa droga

Timbog ang isang binata na miyembro ng criminal group kasama ang katropa nito nang sumabit ang mga ito sa ikinasang buy-bust operation sa Malabon City kahapon.

Kinilala ang mga nasakoteng suspek na sina Jaysie De Jesus, 25, residente ng Prugalidad St., Barangay Tugatog at Erwin Jose, 44, ng No. 86 Sta. Ana St., Rosario Village, Barangay Baritan ng lungsod.

Sa ulat ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU), hinudyat ang pagdakip sa mga ito matapos iabot ni De Jesus ang P500 halaga ng umano’s shabu na iniskor ng isang poseur buyer sa kahabaan ng Barangay Tugatog bandang alas-1:40 ng madaling-araw.

Nakumpiska kay De Jesus ang pitong gramo ng shabu na may market price na P48,280.00. Sa rouge gallery sa presinto, natuklasan na miyembro si De Jesus ng ‘Salibio Criminal Group’ na kumikilos sa Northern Metro area at lumilinya sa gun running, ilegal na droga at robbery. (Orly Barcala)