Miguel Luis Tabuena, Angelo Que papasiklab sa $1.5M Morocco golf

TULOY ang kampanya ng ‘Pinas para sa unang titulo sa 27th Asian Tour 2022-23 sa paghambalos nina 2016 Rio de Janeiro Olympian Miguel Luis Tabuena at Angelo Que sa Leg 19 $1.5M (P87M) International Series Morocco sa Royal Golf Dar Es Salam sa Morocco sa Nobyembre 2-6.

Pang-10 torneo na ito ni Tabuena, 28, at kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) sa taong itong AT, na ang pinakataas na tinapos ay pagtabla sa pang-35 puwesto sa Leg 17 $1M Mercuries Taiwan Masters sa Chinese Taipei nitong Oktubre 2 at kumita ng $7,350 (P426K).

Sa 43-anyos na Que na taga-Maynila rin gaya ni Tabuena’y pangwalo na may best-finish na 16th tie para pumaldo ng $18,300 (P1M) sa Leg 3 P1.5M International Series Thailand nu’ng Marso 6.

Kabilang ang dalawang Pinoy bet sa kabuuang 120 players na magtatalbugan sa 72 butas, apat na araw na torneo na ang primerang premyo’y $270K (P15.6M). (Ramil Cruz)