Mary Joy Tan pinadapa si Bea Mendoza sa PH Nat’l Women’s Chess Championship

PINAGPAG ni seventh seed Woman National Master Mary Joy Tan si 9th seed WNM Bea Mendoza para mapanatili ang solong liderato sa 5th round ng Philippine National Women Chess Championship Semi Finals sa PACE sa Quezon City nitong Sabado.

Namayani si Tan kay Mendoza matapos ang 40 moves ng Queen’s Pawn Opening tangan ang white pieces para ilista ang perfect 5.0 points.

Angat si Tan ng full-point kina Franchesca Largo, WNM April Joy Claros at WFM Allaney Jia Doroy.

Pinasuko ni Largo si WNM Vic Glysen Derotas sa 32 moves ng Sicilian defense, pisinak ni Claros si Marian Calimbo sa 34 moves ng Rat defense habang tinalo ni Doroy si WNM Lexie Grace Hernandez sa 31 moves ng Indian defense.

Ang tournament ay inoorganisa ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP) sa pakikipagtulungan ng Philippine Sports Commission (PSC) at ng Philippine Olympic Committee (POC). (Elech Dawa)