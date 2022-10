Marcos naispatan sa Laoag ka-bonding anak, pamangkin

Nasa Pilipinas si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., taliwas sa kumakalat na balitang wala ito sa bansa sa kasagsagan ng bagyong Paeng.

Ito ay nabatid sa Facebook post ng Dawang’s Eatery sa Laoa­g na nagpapasalamat sa pagbisita ng pangulo, anak at pamangkin.

“Someone stopped by for a quick lunch. Thank you President Bongbong Marcos, Sir Vincent Marcos, and Governor Matthew Marcos Manotoc for dropping by,” ayon sa caption.

Naispatan ang pangulo matapos ang ginanap na council meeting ng National Disaster Risk Reduction and Management Council noong Sabado.

Nauna rito ay pinalagan ng Palasyo ang tsika ng mga netizen na nasa Japan ang pangulo.

Bagama’t hindi niya sinabi kung saan ang eksaktong kinaroroonan ng pangulo, nilinaw ni Press Secretary officer-in-charge Cheloy Garafil na wala si Marcos sa Japan.

“Wala po siya sa Japan,” wika ni Garafil. (Prince Golez/Mark Joven Delantar)