Kimuel Aaron Lorenzo kapit-tuko sa tuktok ng Marinduque chessfest

TUMIBAY ang kapit ni Arena Grandmaster Kimuel Aaron Lorenzo sa tuktok matapos tibagin si Rey Julius Taguba sa sixth round ng 1st Marinduque FIDE-Rated Chess Tournament nitong Sabado sa Paraiso Enterprises, Inc. Farm sa Boac, Marinduque.

Pambato ng Laguna Heroes sa 2nd PCAP 2022 Open (3rd) Conference online tournament, nirehistro ni Lorenzo ang 5.5 points sa event na ipinatutupad ang nine-round Swiss system at inorganisa ni Boac Knight Chess Club, Inc. president Engr. Lauro Bautista at ga sinusuportahan ni Marinduque Rep. Lord Allan Velasco, RMB Paraiso Enterprises, Inc. Farm, Bahay sa Kanto Cafe at ni Giovanni Buhain ng Green Metro Builders Dev’t, Inc.

Mga biniktima rin ni Lorenzo sina Richard Pelaez, Jersey Marticio at Jeremy Marticio habang tabla kay Robert Neil Mataac.

“This is a quarterly event. We would like to produce many FIDE-rated players in Marinduque and eventually produce masters in chess,” sey ni Bautista.

Ang magkakampeon ay tatangap ng P10K plus trophy, masisilo ng second placer ang P7K, P5K sa tersera, P3K sa pang-apat at P2K sa panlima. (Elech Dawa)