Kathryn, Daniel ‘nakulong’ sa Palawan

Stranded sa Palawan ang magdyowang Kathryn Bernardo, Daniel Padilla.

Dahil sa bagyong Paeng hindi nakabalik agad sa Manila ang grupo, na nagtungo sa Palawan para sa grand opening ng kanilang Hotel Boutique Resort na Amara.

Ayon kay Kathryn sa Instagram, nakansela ang kanilang flight. Binahagi ni Kathryn ang mga larawang kuha sa resort kung saan nagkasya na lang ang grupo sa pagkain ng spaghetti at pizza.

Pinoste rin nito ang ilang paboritong mga espasyo sa loob ng Hotel.

Tila nakulong nga ang dalawa sa naturang lugar, dahil hindi nagawang makapagliwaliw ng KathNIel sa labas ng resort dahil sa malakas na ulan.

Anyway, tigilan na sana ang mga isyu nang hiwalayan na `yan sa dalawa dahil malayo sa katotohanan, at malabong mangyari `yan, ha!

K Brosas naloka sa alulong ng hangin

Kanya-kanyang panawagan ang mga artista tungkol sa pag-iingat ng lahat, at pagtulong sa mga biktima ng bagyong Paeng

“Be safe everyone,” sabi ni Vice Ganda.

“Ingat tayong lahat please,” chika ni Angelica Panganiban.

“Kaloka…may howling keme ‘yung winds, naririnig ko dito room plus lumalakas pa lalo…dito ako qc…nakakatakot plus pa Halloween pa. Pero sana lang safe lahat at ‘wag ng lumabas kung puwede lang kaso alam ko daming Halloween party tonight..sana safe kayong lahat makauwi pls,” sabi ni K Brosas.

“And nor reading up on #PaengPH too. Let’s all please extend a helping hand where we can…this is so devastating,” pakiusap ni Bela Padilla.