Julie, Rayver concert sold na mga tiket

Tinupad nina Julie Anne San Jose at Rayver Cruz ang wish ng kanilang mga tagahanga na magsama sila sa isang concert. Mangyayari na nga ito via JulieVerse on November 26 sa Newport Performing Arts Theater.

Nabuo ang tandem nina Julie at Rayver na “JulieVer” dahil sa magandang chemistry nila sa pag-host ng GMA talent search na The Clash at sa Sunday musical variety show na All-Out Sundays.

At kahit naging busy si Julie sa kaliwa’t kanan na trabaho, kasama na roon ang pagsalang niya sa lock-in taping ng top-rating GMA primetime teleserye na Maria Clara At Ibarra, nagagawa pa rin niyang mapagsabay ito sa rehearsals ng magiging concert nila ni Rayver.

Sa naging interview naman ni Rayver sa 24 Oras Weekend, nauna na niyang ibinahagi ang ilan sa mga dapat abangan sa kanilang first-ever concert together ni Julie.

“Basta kikiligin sila for sure kasi gusto namin talaga ma-feel ng audience ‘yung journey namin ng JulieVer,” sey pa ni Rayver na unang nag-guest sa Limitless Live! Concert ni Julie noong nakaraang March.

Makakasama sa JulieVerse concert bilang special guests ay ang Sparkle loveteam na MavLin nila Mavy Legaspi at Kyline Alcantra.

Post naman ng GMA Synery sa kanilang social media accounts na tickets for “Premium and bronze categories are already sold out!”

Bukod sa paghahanda sa concert, napanood din si Julie sa lyric video ng GMA Christmas Station ID na “Love is Us this Christmas” na ni-launch noong October 23 sa All-Out Sundays.

Para kay Julie, ang meaning ng GMA Christmas Station ID “Love is Us this Christmas” sa taong ito ay: “The whole meaning of Christmas is all about love. Ang dahilan kung bakit tayo ginawa ni Lord ay dahil mahal niya tayo, and encompassing and pagmamahal niya for each one of us.”

Kasama ni Julie sa lyric video ay ang mga Kapuso singers na sina Christian Bautista, Mark Bautista, Aicelle Santos, Maricris Garcia, Jeremiah Tiangco, Mariane Osabel, Garrett Bolden, Thea Astley, Anthony Rosaldo, Vilmark Viray, Zephanie at XOXO. (Ruel Mendoza)